Encontro de Palmeirenses será no próximo dia 28

Atenção, torcedor do Palmeiras: dia 28 de agosto você tem encontro marcado no 5º Encontro de Palmeirenses de Mogi e Região! O encontro será organizado pelo cônsul do Palmeiras em Mogi das Cruzes, Sérgio Miranda, e promete ser uma tarde de muita animação.

A festa será no Clube Vila Santista e começa às 9 horas. O dia promete muita diversão e já está confirmada a presença de vários ídolos do clube, como Dudu, Ademir da Guia, Amaral, Edu Bala, Rosemiro, Wendel e César Maluco. A Musa do Palmeiras, Sheila Machado, também estará presente.

Haverá também muita música com Sollano e Banda Capadócia, Vando Negretti e Banda, DJ Charada, Tony Peace e Banda Lonely Road, Gabriel Meira, a Bateria Mancha Verde, bicampeã do Carnaval de São Paulo, Willian Miranda e 10Entrosados. O cantor e compositor de músicas do Palmeiras, Marlon Goes também estará presente na festa, assim como o digital influencer “Frotinha”, que terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Tutti Palestra.

Os ingressos antecipados já estão à venda e custam R$ 50 mais a doação de um quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal. O ingresso dá direito a churrasco à vontade e a uma caneca temática do Palmeiras. Sérgio Miranda avisa que também será possível comprar convite no dia do evento no local, a R$ 60, mais o alimento. As doações deverão ser entregues no dia do evento. “Crianças de até 10 anos com a camisa do Palmeiras não pagam entrada e, além disso, teremos uma área kids para a diversão dos pequenos”, conta Sérgio.

5º Encontro de Palmeirenses

28 de agosto

Das 9h às 18h

Clube Vila Santista

Informações: (11) 99829-0897 e (11) 99727-6036