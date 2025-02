Em período de chuvas, Prefeitura de Suzano reforça trabalhos de manutenção

Suzano tem força-tarefa para atendimento da população diante das altas pluviosidades registradas no final de semana

A Prefeitura de Suzano intensificou os trabalhos realizados para minimizar os impactos das chuvas que atingiram o município no último final de semana. Uma força-tarefa montada por membros de diversas secretarias está nas ruas de forma ininterrupta desde a noite de sexta-feira (31/01), atuando para garantir que a população seja atendida com celeridade nas demandas que surgirem nos quatro cantos da cidade.

Os serviços realizados em várias frentes visam facilitar o escoamento de água e oferecer mais conforto para os munícipes afetados diretamente com as chuvas. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou os serviços no Ribeirão das Palmeiras e no rio Guaió, além de intensificar a limpeza de bueiros, que já havia sido realizada nas últimas semanas, para remover resíduos descartados irregularmente em diversos bairros.

Outras pastas também estão mobilizadas nas ações. A Secretaria de Governo disponibilizou dois caminhões da “Operação Cata-Treco”. Desde sexta-feira, os veículos estão passando por diversas regiões da cidade recolhendo inservíveis descartados irregularmente pela população. Balanço da pasta divulgado na tarde desta segunda-feira (03/02) aponta a retirada de ao menos 43 toneladas de materiais, como madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos, entre outros, pelas equipes.

A Defesa Civil segue acompanhando 45 áreas de risco da cidade. O órgão registrou, em 72 horas, um acumulado de 172,8 milímetros de chuvas, algo muito acima do normal para tal período. Houve cerca de 50 chamados e foi necessário atuar também em quatro ocorrências de quedas de árvores.

Por causa da alta pluviosidade registrada, principalmente na sexta-feira, o prefeito Pedro Ishi se reuniu no domingo (02/02) com o diretor de Divisão de Recuperação da Defesa Civil estadual, capitão da Polícia Militar Eduardo Henrique Schulte Leme, em Poá. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo municipal também estabeleceu contato com o governador Tarcísio de Freitas por telefone, para solicitar apoio na adoção de ações imediatas e a longo prazo que visam reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram as cidades de toda a Grande São Paulo.

Na pauta, os pedidos foram para a limpeza do rio Guaió, desde a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) até o rio Tietê, em uma extensão de 1,3 quilômetro; a abertura total das comportas da Barragem da Penha, que controlam a passagem da água do trecho do Tietê na região para o que fica na capital; e o aumento do diâmetro da tubulação do ribeirão das Palmeiras, que passa sob a pista antiga da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Amazonas, visando dar mais vazão à água.

No contato, o governador Tarcísio de Freitas destacou a ajuda imediata que o Estado está oferecendo, sobretudo na doação de itens essenciais para as famílias atingidas. Suzano, inclusive, foi contemplado com doações por parte da Defesa Civil estadual.

Os esforços também são realizados pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano. O órgão está mobilizado no atendimento às famílias afetadas, realizando a doação de alimentos e fraldas e orientando as pessoas nos bairros. Também iniciou nesta segunda-feira (03/02) uma campanha de arrecadação de produtos para higiene pessoal e de limpeza em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para auxiliar as famílias impactadas pelas chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Itens como sabonete, papel higiênico, absorvente, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros, podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; ou na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O prefeito enalteceu as equipes envolvidas nos trabalhos realizados na cidade. “Toda a nossa estrutura está mobilizada para atender à população. A chuva deste final de semana foi um evento extremo que impactou diversas cidades da Grande São Paulo. Suzano agiu rapidamente em todas as frentes para reduzir esses efeitos, por isso enalteço a todos os envolvidos no atendimento”, declarou Ishi.