Em junho, o Desk Manager Mogi Basquete implanta estrutura profissional com nova gestão esportiva e se torna uma Sociedade Anônima

Em 26 de junho, o Desk Manager Mogi Basquete completa 30 anos de história e marca essa data simbólica com um novo e importante passo: a implantação de uma estrutura de gestão profissional, nos moldes das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). A operação será conduzida por uma nova entidade: a Sociedade Anônima do Basquete (SAB).

Essa nova fase nasce da parceria com a Associação Desportiva Mogi das Cruzes, entidade sem fins lucrativos que fez história como mantenedora do clube. A partir de agora, toda a operação esportiva, do time profissional às categorias de base, será conduzida pela SAB, uma empresa estruturada com foco em gestão, governança e reformulação da equipe, com o objetivo de recolocar o Desk Manager Mogi Basquete entre os protagonistas do cenário nacional.

A formalização da nova gestão está em fase final, com todos os trâmites legais e contratuais avançando em comum acordo entre as partes. A iniciativa segue a tendência de modernização da gestão esportiva no Brasil, com o objetivo de atrair investimentos, ampliar o impacto social e devolver o orgulho mogiano.

O anúncio oficial da SAB será feito em coletiva de imprensa no mês de junho, durante as comemorações pelos 30 anos do clube. Na ocasião, serão revelados os detalhes da nova estrutura, os pilares da gestão e o plano de futuro do time.

O Desk Manager Mogi Basquete inicia uma nova fase, e ela começa no mês em que tudo começou.