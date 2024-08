“Em Evidência”, com Willian Lima

Willian Lima | Atleta profissional de judô

Amado pelo Brasil e orgulho da nossa cidade, o atleta profissional de Judô, Willian Chequito de Souza e Lima, 24, é um dos nossos medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris – 2024, com a conquista das medalhas de prata na Categoria 66kg e o bronze, na Equipe Mista. Nascido em Mogi das Cruzes, é atleta desde os seis anos. Gostaria de praticar natação, mas não tinha idade, nem altura para os treinos, então a opção foi entrar para a Associação Namie de Judô. “A ideia era ficar no judô até eu ter as especificações da natação, mas me apaixonei pelo esporte e estou nele até hoje”, comenta. Lembra ainda que, quando começou a competir, sua avó torcia e vibrava por ele. E deu certo! Tanto que, em 2015, aos 15 anos, mudou-se para a Capital, e atualmente faz parte do corpo atlético do Esporte Clube Pinheiros e é treinado por outro atleta reconhecido: Leandro Guilheiro, medalhista olímpico por duas vezes.

Vitorioso em vários campeonatos que participou, em 2019 foi medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior de Marrakesh, no Marrocos, e dois anos depois, primeiro lugar na categoria individual no Campeonato Mundial Militar de Paris, na França, e no Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, no México. Por equipes, em 22, foi vitorioso no Grand Prix do Brasil e, em 23, no Grand Prix de Zagreb e no Open Pan-americano de Guayaquil, e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos deste ano. E, após tentar vários anos, ganhou sua vaga e sucesso nestas Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo. Will mora na Capital, é casado com Maria Júlia Chequito e pai de Dom, de dez meses. Conta que levou a esposa e seu bebê para assisti-lo no tatame. “Prometi ao meu filho que colocaria a medalha no pescoço dele e consegui”, orgulha-se. Em momentos de lazer, aproveita ao máximo o tempo com a família, pois viaja em boa arte do ano, em passeios nos parques, restaurantes e a piscina. Na cozinha, suas carnes e massas arrancam elogios da esposa. “Segundo ela, cozinho muito bem”, brinca. Aquariano, é persistente, empenhado e disciplinado. Sua vida é recheada de atividades esportivas, como academia, judô e corrida no parque. Seu estilo é clássico, prefere roupas de alfaiataria e elege como preferidos a cor marinho e o perfume Libre, de Yves Saint Laurent. Gostou de ler Essencialismo: A disciplina Busca por Menos, de Greg McKeown, e das viagens, destaca como indescritível o arquipélago de Bahamas. “Já visitei mais de 45 países, mas Bahamas é sensacional”, revela. No Brasil, é apaixonado por toda a região Nordeste. Avalia que trazer para nosso país as duas medalhas desta Olimpíada foi a realização de um de seus grandes projetos. O filho de William Rosa de Lima e Dayane de Oliveira Sousa aprendeu a nunca desistir dos seus ideais e afirma que, se cair mil vezes, se levantará 1001. Seu lema: “Se fosse fácil, todo mundo faria, e se não fosse difícil, não teria graça”.