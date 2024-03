“Em Evidência”, com Shenia Lamas

Sorridente e talentosa na cozinha, Shenia Lamas de Carvalho Prado, 46, comanda a Rainha dos Antepastos, que, como o nome indica, oferece antepastos e outras entradas deliciosas. Sua receita de caponata de cogumelos defumados foi a grande vencedora da final da 1ª edição do Festival Gastronômico Mistura Mogiana, que ocorreu no último sábado.

Nascida em São Paulo, passou sua infância na Vila Formosa, mas é das férias em Ubá, em Minas Gerais, que guarda suas melhores lembranças. Foi lá que surgiu o gosto pela culinária. “Até hoje, quando sinto o cheiro do alho fritando na gordura do bacon, sinto como se voltasse àquele tempo”. É formada em Direito pela Braz Cubas, seguiu carreira, porém em 2019, aproveitou seu gosto e talento na cozinha para enveredar pela área.

Shenia Lamas | Produtora de Antepastos

Aos 20 anos, foi estagiária no departamento jurídico da Caixa, onde ficou até 99. Depois, começou a atuar com Direito Esportivo no agenciamento de atletas, na região da Vila Olímpia, em São Paulo, onde ficou até 2009. Após o nascimento da primeira filha, passou a gerir a empresa da família de assessoria esportiva, em Mogi, onde permaneceu até 2019, quando decidiu criar, na cozinha de casa, a Rainha dos Antepastos, sua empresa de antepastos e entradas. Hoje, administra o seu negócio e o café que fica na Associação do Voluntariado, em Brás Cubas.

Mora na Vila Suissa, é casada com Anderson, o Pinduca, e tem duas filhas, Cecília, 14, e Helena, 12, além da gatinha Fofa. Adora cozinhar com as filhas, brincar na rua com elas e passear de carro com a família. Na cozinha, conta que seu Tomate Supremo, confitado, é um dos itens mais pedidos. Leonina, considera-se obstinada e lutadora, mas um pouco teimosa e esquecida. Seu estilo é casual e gosta de compor os looks com camiseta branca. Sua cor é o verde e perfuma-se com Light Blue, da Dolce & Gabbana.

Indica a série The Chosen, disponível na Netflix. Adorou sua lua de mel na Cidade do Cabo, na África do Sul, e impressionou-se com a alegria de seu povo. Pelo Brasil, as melhores recordações dividem-se entre Florianópolis-SC e Belo Horizonte-MG. Seu grande projeto é consolidar-se na sua área. Católica devota de Nossa Aparecida e do Divino Espírito Santo, a filha mais velha de José Moreira, 75, e Maria José, 76, aprendeu com os pais a ter fé. Na vida, acredita que é sempre possível recomeçar. Sua frase: “Nunca podemos perder a oportunidade de fazer o bem”.