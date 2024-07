“Em Evidência”, com Sérgio Fernandes

Sérgio Fernandes | Engenheiro químico

Racional nas decisões e altruísta nas ações, Sérgio Roberto Fernandes, 58, engenheiro químico e atual presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes 2024/25, pretende em sua gestão motivar ainda mais o companheirismo dentro do clube, focar os projetos humanitários internacionais e promover o reconhecimento a profissionais com destaque na cidade. Mogiano, nasceu no hospital Santana e morou no Centro até os 32 anos. Da infância, enfatiza as viagens ao litoral, seja em Caraguatatuba-SP ou no Espírito Santo. “Minha mãe é capixaba”, explica. Em 1990, graduou-se em Engenharia Química pela UMC, tem especialização em Química do Silício pelo INPE, MBA em Gestão de Projetos e Gestão de Carbono, e pós-graduação em Cultura Teológica. No Ensino Médio, fazia Técnico em Química no Washington Luís e Eletricista de Manutenção no Senai, ponderou entre as duas carreiras e, por perceber a carência no mercado, racionalmente optou pela Química e hoje acredita ser sua melhor escola.

Aos 15 anos, foi aprendiz por três anos na indústria Dresser e depois atuou em uma empresa de produtos químicos para construção civil. Aos 20 anos, abriu sua empresa Quartzobras, em Diadema, e a vendeu após quatro anos, para se dedicar aos estudos. Aos 26, ingressou na empresa de mineração Diatom, em Mogi, como representante comercial, e em paralelo abriu a Imperial Representação Comercial. Atualmente é o diretor técnico comercial da Diatom. Sérgio mora na Vila Oliveira, é casado há 26 anos com a biomédica Mônica, e é pai de Lucas, 20. Com eles, gosta de viajar para Bertioga ou às serras do Sul de Minas Gerais. Bom na cozinha, seu Sukiyaki é sucesso. Escorpiano, considera-se uma pessoa exigente, porém sua natureza solidária ameniza esta característica. Jogador de tênis, aprecia leituras técnicas e documentários ligados a história e ciências. Seu estilo é social, não dispensa camisas polo preta ou azul, suas cores favoritas. Indica o livro Médico dos Homens e de Almas, de Taylor Caldwell, e filme Ben-Hur. Das viagens, destaca a beleza na arquitetura que mescla o estilo europeu ao contemporâneo em Buenos Aires, na Argentina, e, no Brasil, a exuberância da praia Itaúnas, distrito de Conceição da Barra-ES. Tem como projeto desenvolver um novo produto ou encontrar novos nichos no mercado em que atua. Católico e devoto do Espírito Santo, o filho primogênito de Maria Luiza, 87, e Pedro Fernandes Pinto, 90, conta que os pais os estimularam muito com os estudos. Para ele, não se pode chegar ao fim da vida para refletir sobre ela, portanto o importante é aproveitar o hoje para realizar projetos, cultivar amizades, família e tudo o que julga ser importante. Sua frase: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos juntos. (Ap 3:20)”.