“Em Evidência”, com Rosângela Talarico

Rosângela Talarico | Diretora financeira

Companheira leal na vida e nos empreendimentos, Rosângela de Lima Talarico, 51, é arquiteta por formação, mas é sócia e diretora financeira nos negócios da família. Mogiana, nasceu na Santa Casa e morou praticamente toda a vida em César de Souza. Aos 29 anos, foi morar sozinha por um ano no bairro do Mogilar, para facilitar sua locomoção ao trabalho e buscar independência, mas retornou ao distrito. Da infância, recorda com alegria dos dias de chuva, em que se reunia com amiguinhos para brincar nos terrenos repletos de lama. “Brincávamos de fazer bolinhos, rolávamos na lama… chamávamos de Fábrica de Chocolate”, diverte-se. É formada em Arquitetura pela UMC e, retornando ao ambiente acadêmico, atualmente cursa o primeiro ano de Pedagogia na Unicesumar. Sobre a sua parceria profissional com o marido, conta que decidiu, depois de um certo tempo, a se dedicar na administração das empresas, mas que ainda atua como arquiteta de interiores. E, neste ano, o casal apostou no mercado de luxo e abriu uma filial da Detalhes Eventos no bairro nobre de Alphaville, em Barueri-SP.

Seu primeiro emprego foi aos 15 anos como recepcionista em uma empresa de engenharia. Atuou no departamento pessoal em um escritório de contabilidade e em uma construtora. Foi professora da pré-escola no colégio Joana D’Arc e, já formada, trabalhou, como arquiteta, na indústria Gyotoku por cinco anos, quando decidiu assumir o controle administrativo das empresas do esposo. Primeiro, no ateliê de alta costura para noivas e festas, a Thales Talarico Haute Couture, que foi o embrião para a Detalhes Eventos, de assessoria de festas. Danga, apelido desde criança, está casada há 22 anos com o estilista e colunista social Thales Talarico e é mãe de Maya, 8. “Ela é minha inspiração”, derrete-se. Gosta de cozinhar e seu Fricassê de Frango faz sucesso. Família unida, sempre estão juntos em eventos sociais, passeios, viagens e até mesmo na academia Mover. Leonina, é focada em seus objetivos, crítica consigo mesma e não tem o hábito de pedir desculpas, porque acha que está sempre certa. Seu estilo é clássico e no armário não pode faltar um pretinho básico. Adora dançar, sua cor é o azul e o perfume, Angel, de Thierry Mugler. Das viagens, Paris, na França, foi a realização de um sonho da filha, que estudou a cidade e ciceroneou os pais durante toda a viagem. E, no Brasil, no Santuário da Penha, em Vitória-ES, teve seu pedido feito e alcançado. “A bênção de ser mãe”, explica. Seu sonho de consumo é conhecer Nova Iorque, e seu projeto é encantar o mercado de luxo e eventos sociais e corporativos também na filial da Detalhes Eventos, em Alphaville. Espiritualista, é devota de Nossa Senhora Aparecida e seu livro de cabeceira é O Evangelho Segundo o Espiritismo. Filha de Sergio de Lima, 79, e Maria Aparecida de Santana, 72, aprendeu a colocar o amor à frente de tudo, pois ele é a melhor solução de todos os problemas. Sua frase: “Eu sou o que sou, eu sou o que tenho, porque Deus comanda a minha vida”.