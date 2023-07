“Em Evidência”, com Roger Abdallah

Entusiasmado com as possibilidades que a arte traz, Carlos Rogério dos Santos, 41, é conhecido como Roger Abdallah, que significa “servo de Deus”. Artista plástico pioneiro de Lettering na região, ele está em cartaz no Cento Cultural de Mogi até dia 29 deste mês, como parte da programação do Festival de Inverno, sendo a primeira exposição exclusiva sobre esta arte no Brasil. Além disso, com apoio da Secretaria de Assistência Social, ele promove o curso “Desenhando Letras” junto com pessoas em situação de rua no Centro Pop, como forma de oferecer qualificação profissional. Ele conta que nasceu em Itaquaquecetuba por mero acaso: “Minha mãe, moradora em Mogi, entrou em trabalho de parto na rua, quando ia para o serviço e a polícia a levou para um hospital em Itaquá, mas depois vim logo para Mogi”.

Morou a vida toda no Oropó e, da infância, recorda emocionado da dedicação dos professores na escola rural, sobretudo das professoras Cida e Telma, que sempre o incentivaram. “E eu fiz questão de convidá-las para a abertura da exposição”. Fez o curso de Iniciação às Artes na antiga EACM em 2000 e desde então se aperfeiçoou de forma autodidata.

Roger Abdallah | Artista Plástico

Aos 17 anos trabalhou como ajudante geral de manutenção no Mogi Shopping e, depois, foi ajudante de açougueiro no supermercado do centro de compras. Foi lá que começou como cartazista, até os 21 anos. Começou a atuar como freelancer e atendeu várias redes na cidade e foi para São Paulo trabalhar para o Pão de Açúcar e Carrefour. De volta a Mogi, trabalhou quatro anos no Extra do Mogilar até em 2010 abrir a D’Rogers Comunicação Visual. Depois de uma angina no peito em 2016, descobriu o lettering primeiro como terapia e depois começou a se especializar na área. Desde então vem fazendo vários serviços, com destaque para uma arte de 44 m² para a Leroy Merlin, um cenário para a série da Netflix “Só se for por amor”, e uma caixa d’água do Carrefour Brasil.

É casado com Renata e têm duas filhas: Nathalia, de 15, e Nicolle, de 12. Juntos, adoram acompanhar as meninas em festivais de K-pop. Ele confessa que é um zero na cozinha, mas derrete-se pela Berinjela à Parmegiana da esposa. Considera-se entusiasmado por tudo o que ama, a ponto de só falar disso. Nos tempos livres, gosta de desenhar e assistir anime. Seu estilo é casual e adora usar camisas dos seus animes favoritos. Explora todos os tons de verde – sua cor favorita – em suas artes. Recomenda o livro “Fortaleza Digital”, de Dan Brown, e o filme “Deus não está morto”. Foi a trabalho para Indaiatuba-SP e ficou encantado com a organização da cidade.

Seu sonho é morar em um sítio para criar vários animais soltos. Seu projeto é criar uma escola para transformar o lettering em um movimento artístico. Evangélico, é pastor na Igreja Evangélica Família Cristã. Filho do saudoso Expedito e de Maria das Dores dos Santos, 68, aprendeu sobretudo com o pai a sempre impor seus desejos e intuições, lição que leva para a vida na hora de tomar suas decisões. Sua frase: “Às vezes você precisa parar para seguir em frente”.