“Em Evidência”, com Rafaella Reginato

Simpática e sempre de olho nas oportunidades do mercado, Rafaella Reginato Ceboff, 32, é empresária e fundadora da SoberAna, uma marca de semijoias femininas, com variedade e estilo para aquele presente único para a pessoa que a gente ama. Nasceu em Mogi, mas aos cinco anos se mudou para Curitiba-PR, onde o pai foi trabalhar. Da sua infância por terras paranaenses, lembra das viagens de féria em família. “Íamos cantando o caminho todo, era muito divertido”, conta.

É formada em Fisioterapia desde 2010 pela Braz Cubas, mas, após o nascimento do primeiro filho, quis conciliar a maternidade com o empreendedorismo. “Queria ajudar mulheres a ter a sua independência financeira por meio da revenda de joias”, diz.

Rafaella Reginato | Empreendedora

Em 2011, começou a atuar como fisioterapeuta em Mogi. No mesmo ano, abriu seu próprio consultório, onde ficou até o nascimento do filho, em 2014. Não querendo abrir mão desse momento especial da maternidade, mas não deixando de lado a vida profissional, em 2015, fundou a Empreendedoras de Impacto, onde começou com uma equipe de vendas de semijoias da marca paulistana Claudia Style, que hoje tem revendedoras em todo Alto Tietê e Vale do Paraíba. Com o sonho de ter uma marca própria, com peças personalizadas de valor afetivo, e com o nascimento da segunda filha, criou a Semijoia SoberAna, neste ano de 2022. Rafinha mora no Alto do Ipiranga, é casada com Artur e mãe de Arthurzinho, de sete anos, e da pequena Ana Julia, de nove meses. Com a família, adora viajar e reproduzir as viagens que ela mesma fez, com os pais e irmãos, e sair para comer comida japonesa. Escorpiana, se diz intensa e amorosa, mas gostaria de ser mais disciplinada, sobretudo em relação a fazer atividades físicas. Coleciona itens de mesa posta e seu momento de paz é sentar todo dia de manhã no seu cantinho e tomar um café preto sem açúcar. Seu estilo é casual e não dispensa uma calça jeans. Sua cor é o pink e gosta do perfume Miss Dior Cherry. Indica o livro “O poder da mulher que ora”, de Stormie Omartian, e o filme ”Busca implacável”, com Liam Neeson. Amou visitas as Cordilheiras dos Andes, no Chile, e, pelo Brasil, elege a praia de Pipa-RN. Seu sonho de consumo é ir para as Ilhas Maldivas e planeja expandir as vendas da SoberAna para um espaço físico. Cristã, a filha de Sérgio, 58, e Valéria Reginato, 54, recebeu dos pais o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Na vida, acredita que colhemos tudo o que plantamos. Sua frase: “Melhor ser feliz do que ter razão”.