“Em Evidência”, com Natália Pais

Belíssima, graciosa e extremamente simpática, Natália de Cássia Pais Barbosa, 24, é a Miss Mogi das Cruzes 2022. Entre 11 candidatas, a modelo e designer de sobrancelhas foi a escolhida no concurso organizado em junho por Jonathan Vilela, no Teatro Vasques. Mogiana, cresceu em Biritiba Ussu e da sua infância recorda com saudade as reuniões em família.

Apaixonada pela área de Estética, tem cursos de drenagem e massagem pela Cia Esthetica e de design de sobrancelhas pelo Espaço Thaís Trajano. Ela, que sempre teve o sonho de ser miss, foi incentivada a fazer a inscrição no concurso. “Quando gritaram o meu nome, eu tive a certeza de que aquele era o momento, para eu viver o meu propósito, fiquei tão feliz que a ficha não caía”, confessa.

Natália Pais | Modelo

Trabalha desde muito nova: seu primeiro emprego foi em 2013, como garçonete e ajudante de cozinha, onde permaneceu por cinco anos. Em paralelo, em 2017 começou a atuar como modelo, sem deixar de trabalhar em outros segmentos, e daí percebeu sua vocação para o universo da beleza ser despertada. Em 2019 trabalhou como auxiliar em uma clínica de estética e em 2021 em uma recepção de academia. Hoje divide sua atuação profissional entre os trabalhos de modelo e como designer de sobrancelhas.

olteira, mora até hoje em Biritiba Ussu. Muito apegada aos pais e irmãos, aproveita cada instante para estar ao lado deles. “Digo que os amo a todo momento, sou um grude”, derrete-se. Na cozinha, ama fazer Macarronada de Carne. É ariana, adora praticar Kick Boxing e assistir partidas de basquete. Seu estilo é clássico e elegante e no seu guarda-roupa não pode faltar um blazer.

Suas cores favoritas são o vermelho e preto e perfuma-se com Candy Prada. Está lendo o livro “Beleza”, em que o filósofo e escritor Roger Scruton oferece uma desmistificação dos padrões de beleza. No cinema, é fã da saga do Harry Potter. Sua melhor viagem foi para Santa Catarina, onde se encantou pela cultura e os costumes e, claro, o chimarrão. Seu sonho é ter condições para dar uma boa vida à família e gostaria de um dia trabalhar na TV como apresentadora ou atriz.

Evangélica, a filha de Aristeu Pais Barbosa, 67, e de Cleusa Moreira da Silva, 49, aprendeu com os pais a sempre fazer tudo com amor. Na vida, acredita que as dores e dificuldades vêm para nos tornar mais fortes. Sua frase: “Tudo que brilha por dentro exala por fora”.