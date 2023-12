“Em Evidência” com Maria Elvira da Silva e Vanderson Xavier Pereira

Extremamente simpáticos e unidos no trabalho e na vida, Maria Elvira da Silva, 47, e Vanderson Xavier Pereira, 54, lançaram na última semana a autobiografia “A História de Nossas Vidas”. Além disso, o casal foi homenageado na festa Red Carpet, de Thales Talarico, pelos trabalhos desenvolvidos na empresa deles, a Vita Mater, especializada em homecare e serviços de apoio em saúde em festas e eventos.

Mavi é paulistana de Itaquera e lembra de brincar de Cinco Marias e Amarelinha com a mãe. É formada em Enfermagem e tem especialização em Gestão e Auditoria Hospitalar e Oncologia. Vander é carioca de São João do Meriti e conta que sua principal recordação de infância é quando ganhou a primeira bicicleta, aos dez anos. Graduou-se em História e Pedagogia e depois, motivado pela esposa, formou-se em Enfermagem e tem pós em Oncologia e Pronto-Socorro.

Maria Elvira da Silva e Vanderson Xavier Pereira | Enfermeiros

Aos 17 anos, Mavi foi ajudante geral em uma confecção no Brás. Como auxiliar técnica de Enfermagem, trabalhou em hospitais de Suzano e Guaianases, deu aulas no Colégio São Bento, em Ferraz, até que, já formada, atuou em diversos hospitais, como a Santa Casa de Mogi e o AC Camargo, além de lecionar na Braz Cubas. Já Vander, aos 14, vendia picolé na praia e depois foi auxiliar de escritório na oficina do pai e esteve no setor de confecções tanto na produção, como em vendas. Iniciou a vida de São Paulo em uma fábrica de brindes e depois, como auxiliar e enfermeiro nos hospitais AC Camargo e Paulistano.

Em 2020, ambos decidiram dedicar-se totalmente ao segmento de Homecare. O casal mora no Jardim Santana, com a filha Maria Júlia,. 20. E contam, divertidos, que se conheceram quando ela foi passar as férias no Rio em casa de uns parentes em comum e, desde então, nunca mais se largaram. Adoram reunir a família e Vander, o comandante da cozinha, arranca elogios com sua Rabada com Batata e Agrião. Ela é de Aquário, se diz disciplinada, mas muito perfeccionista. Gosta da cor salmão, usa o perfume Velvet Scent, Mary Kay, e seu livro é “O Pequeno Príncipe”, de Saint-Exupéry. Ele, escorpiano, afirma que é comunicativo e também um pouco rancoroso. Sua cor é o azul, perfuma-se com Autenthic Hero, da Mary Kay, e recomenda “Nada é por acaso”, de Zíbia Gasparetto.

Os dois participam de um grupo de Crossfit que se reúne na praça do Oito, adoraram o filme Titanic e a viagem para Fortaleza-CE. Entre seus sonhos e planos estão uma casa maior em um condomínio fechado e o investimento no crescimento da empresa. Mavi é filha de José Antonio, 75, e Rosevalda, 75, com quem aprendeu a ir atrás dos seus objetivos. Vanderson é filho do saudoso Veríssimo e de Zilda das Dores, 79, com quem aprendeu a importância da união familiar, que os dois fazem questão de levar para a vida. A frase deles: “Faça do seu vizinho seu amigo, pois na hora da necessidade, ele é seu parente mais próximo”.