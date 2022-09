“Em Evidência”, com Marcos Paulo Gonçalves

Com foco no trabalho e simpatia no sorriso, Marcos Paulo Gonçalves, 37, divide sociedade com Paulo Isac na IMTEC Engenharia de Fachadas, especializada em execução, tratamento e recuperação de fachadas de imóveis. Com um corpo de profissionais técnicos na equipe, a empresa oferece experiência em serviço e no diagnóstico das principais patologias na fachada e garantia de pós-obra. Mogiano, cresceu em César de Souza e lembra-se das viagens que fazia com os pais e a irmã para o interior de Minas Gerais.

“Era muito bom passar esse tempo na roça com minha família”, ressalta. Formou-se em Gestão da Qualidade e Produtividade em 2009 e em Engenharia Civil em 2015, ambos pela UMC. Seu pai foi a grande influência para seguir a carreira na Construção Civil. “Ele sempre trabalhou como pedreiro autônomo, inclusive, mesmo aposentado, com seus 65 anos de idade, ainda atua nesta área”, conta.

Marcos Gonçalves | Engenheiro Civil

Seu primeiro emprego foi em 2000, como office-boy na Visível Limpeza Ambiental, onde trabalhou até 2004 e depois na ASW/FOX e Aunde Brasil AS. Na sua área, foi estagiário na Tratenge Engenharia e J Bianchi Construtora e depois, já como engenheiro civil na Hidrozel Instalações e Marfan Empreendimentos, até ser convidado para entrar na sociedade da IMTEC em 2019.

Marcos mora em César de Souza até hoje, é casado com a Érika e pai de Joaquim, de oito anos, e da pequena Maitê, de oito meses. Muito caseiro, conta que o melhor momento de relax é quando aproveita todo o tempo livre para curtir a esposa e os filhos. Adora cozinhar para a família, com destaque às carnes, peixes e risoto. Canceriano, garante ser paciente e empático. “Prefiro perder uma briga do que perder a amizade”, conta. É faixa marrom no jiu-jitsu e o esporte é a sua terapia. Seu estilo é casual, gosta de calça jeans e camisa preta, sua cor favorita.

Recomenda o livro “O Mito do Empreendedor”, de Michael E. Gerber, e o filme “Na Natureza Selvagem”, dirigido por Sean Penn. Seu sonho de consumo é uma casa maior e planeja fazer uma pós-graduação ou um algum novo curso, mas ainda não decidiu qual. Católico e devoto de Nossa Senhora de Aparecida, o filho de Luzia Ribeiro da Silva Gonçalves, 57, e Marcos Santana Gonçalves, 65, aprendeu com os pais a sempre dar o seu melhor, independentemente das circunstâncias. Já a vida lhe ensinou que é preciso trabalhar para alcançar seus objetivos, por isso, sua frase é “O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro”.