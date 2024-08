“Em Evidência”, com Marcelo Barbosa

Marcelo Barbosa | Escritor

Comunicativo e sorridente, o consultor de cultura e educação, Marcelo Barbosa, 39, é escritor da trilogia Favela no Divã, e conta que pretende mexer com a imaginação com o seu quarto livro, A Vida de Cão de Requis, que será lançado em setembro e conta o conflito do personagem central em ser um cachorro ou um dinossauro. Paulistano, morou na comunidade de Heliópolis por 30 anos. “Os meus primeiros livros são como um diário sobre medos e traumas vivenciados na favela”, relata. Da infância, recorda a vida livre nas ruas, e as brincadeiras com pião, bolinha de gude, carrinho de rolemã e pipa. É graduado em Comunicação Social – Jornalismo, e tem MBA em Comunicação Institucional, além de vários outros cursos. O estímulo a se tornar escritor veio quando encontrou um diário seu, de quando era adolescente. “Isto me impulsionou a escrever o meu primeiro livro, para aproximar os jovens à leitura”, explica.

O primeiro emprego foi aos 13 anos como ajudante de vendedor de planos funerários. Depois, passou por manipulação de folhetos em numa gráfica, ajudante geral e de construção, até conseguir o seu primeiro estágio como auxiliar administrativo em uma empresa de alimentação industrial. Com 23 anos, iniciou a sua carreira em comunicação, na rádio Transamérica FM, passando pela RIT TV. Aos 29 anos, veio para Mogi: foi repórter do Mogi News, trabalhou com Marilei Schiavi na rádio Metropolitana e em assessoria de eventos e de imprensa. Em 2019, ingressou na carreira de professor no CIEE-Centro de Integração Empresa Escola, onde permanece até hoje, em paralelo ao trabalho de consultor de Educação e Cultura, e de psicanalista on-line. Marcelo mora em Ferraz de Vasconcelos, com a esposa Alice, os filhos, Vinícius, 9, e Artur, 6, e o sogro Waldir. Na cozinha, gosta de preparar Ponta de Agulha de Panela com Batatas. Seu lazer é jogar bola e videogame com os meninos, assistir séries e passear em parques ou eventos culturais. Libriano, é assertivo com o próximo e bastante comunicativo. Aliás, destaca que seu defeito é falar muito alto quando se empolga. Seu estilo é casual, aprecia a cor amarelo e camisetas com gola “V”. Está relendo “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, e adorou assistir o filme “O melhor mentiroso”, com Rocky Gervais. Sua melhor viagem foi à Pedra Branca-CE, cidade natal de sua mãe. Seu sonho de consumo é uma casa nova e um carro novo, e seu projeto é escrever mais. Frequentador da Igreja Presbiteriana Independente, o filho dos saudosos Maria do Carmo e Franscisco Barbosa da Silva Filho, aprendeu com eles o equilíbrio entre ser sonhador e ter os pés no chão. Para ele, a vida é injusta, dura e difícil, mas com determinação, consegue-se alcançar os objetivos. Sua frase: “Acertar é humano”.