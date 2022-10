“Em Evidência”, com Mara Modolo

Muito sorridente e altruísta, Mara Telles Martins Lopes Modolo, 65, assumiu no final de junho a Presidência do Rotary Club Mogi. Na sua gestão, dentre outros projetos, ela visa fortalecer ações educacionais e, em 2023, desenvolver na EE Dagoberto Machado o projeto Interact, programa para adolescentes de 12 a 18 anos de idade que consiste em clubes dedicados à prestação de serviços e formação de liderança. Nasceu em São Paulo e de lá foi para Poá, onde morou até os três anos, quando a sua família se mudou para Mogi.

Dos tempos de criança, lembra quando acompanhava o pai nas reuniões do Rotary. “Ele comprava brindes e fingia que sorteava lá e que eu ganhava… eu amava”, conta. É formada em Odontologia pela UMC, especializada em Dentística Restauradora pela USP e licenciada em Laser de Baixa Intensidade. Inicialmente seu sonho era cursar Medicina Nuclear, mas como só tinha o curso na Capital, decidiu por Odontologia após uma sugestão de um amigo. “Marquei uma consulta com uma dentista, tive outra ideia da profissão e depois me apaixonei pela área”, confessa.

Mara Modolo | Dentista

Seu primeiro emprego foi aos 19, na Prefeitura de Itaquaquecetuba, onde trabalhou com um professor por seis meses. Na SAMED de Suzano ficou por oito meses e depois, já em Mogi, atuou por dois anos na Mogidonto, até abrir seu consultório próprio na rua Moreira da Glória, Centro, onde atuou por 40 anos até se aposentar em 2018. Viúva, mora na Vila Oliveira com François, seu cãozinho Spitz Alemão. Adora beber bons vinhos, degustar pães diferentes, peixes e frutos do mar. “E sou viciada em tudo o que tem amendoim”, diverte-se.

Capricorniana com ascendente em Câncer, considera-se fiel, organizada, porém teimosa e dramática. Seu estilo é casual e, desde a pandemia, adotou mais praticidade ao se vestir, com abrigos, mas não dispensa semijoias de prata. Sua cor é o azul e, de dia, perfuma-se com Chloé e de noite e no inverno, com Elie Saab. Apaixonada por livros, sua preferência vai para romances biográficos e histórias investigativas. Na telinha, gosta dos clássicos, mas adorou “Assassinato no Expresso Oriente”, inspirado na obra de Agatha Christie. Em suas viagens, encantou-se com o clima de Florença, na Itália, e por todas as referências ao Renascimento. Do Brasil, gosta muito de Porto de Galinhas-PE. Seu sonho de consumo é uma casa de campo e planeja estudar Informática e Design.

Católica devota de São Miguel Arcanjo, a filha do saudoso Milton e de Hilda, 98, aprendeu com os pais a sempre correr atrás dos sonhos sem medo. Na vida, acredita que é importante encerrar ciclos. Sua frase: “Café para mudar aquilo que posso. E vinho para aceitar aquilo que não posso”.