“Em Evidência”, com Manuela Higuchi Luque

Com apenas 11 anos, muito comunicativa e já dona de um talento fora do comum, Manuela Higuchi Luque ganhou a torcida e a simpatia dos mogianos quando participou recentemente da última edição do programa The Voice Kids, da Rede Globo. Ela cantou “Girl On Fire” nas Audições às Cegas e entrou para o Time Brown. Agora, ela pretende investir na carreira de atriz e cantora – lançou recentemente sua primeira música autoral, #Ésóservocê, já disponível no Spotify, e já compôs outras duas, que devem ser lançadas em breve.

Aluna do 5º ano da escola Maple Bear, conta que adora festas, sobretudo de Natal e Halloween. “E este ano vou me fantasiar de bruxa”, adianta. Fez aula de canto na Sound e na Escola de Música Massaro – foi inclusive a professora Luciana que a incentivou a se inscrever no The Voice Kids. Atualmente, faz aulas de canto com a também ex-The Voice Gabi Novais e, uma vez por mês, tem aula de coach vocal com André Barroso.

Manuela Luque | Artista

Desde bem pequena brinca de gravar vídeos cantando, interpretando e dando vida a bonecos, como ventriloquista. Já fez ginástica artística, ballet e jazz e aos sete anos, começou a estudar ventriloquia através de vídeos na Internet. “Hoje tenho sete bonecos”, conta. Mora no Rodeio com os pais, o irmão João Pedro, 26, e o casal de shitzus Mel e Bob, a quem ela chama carinhosamente de Gordinha e Rabugento. Muito unidos, adora ir com a família tomar sorvete na Goliat – o preferido de Manu é o de morango. Diz que as pessoas costumam falar que ela é muito talentosa e educada, mas quando pergunto se tem algum defeito, não titubeia: “Sou muito desorganizada”, revela.

Gosta de brincar de queimada e da cor lilás. Está lendo “Guia da Garota Confiante”, de Katty Kay e recomenda a série “Hanna”, disponível no Amazon Prime Video. Adorou conhecer Roma, na Itália, pela arquitetura e “pelo macarrão à carbonara, minha comida favorita”. Pelo Brasil, gostou da Praia do Forte-BA, onde conheceu o Projeto Tamar.

Seu sonho de consumo é a linha de produtos de skincare da Millie Bobbie Brown, seu projeto é um dia fazer uma novela do SBT e participar de um musical – ela inclusive chegou a participar das audições do musical Matilda e foi até a penúltima fase. Católica, reza para Nossa Senhora todas as noites. A caçula de Leandro Luque, 41, e de Débora Higushi, 41, agradece aos pais o incentivo na carreira e também por deixá-la viver intensamente a vida de criança. Conta que participar do The Voice Kids a ensinou a ter coragem e a saber que nem sempre se ganha. Sua frase: “O essencial é invisível aos olhos”, extraído de O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry.