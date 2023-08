“Em Evidência”, com Maicon da Silva Souza

Com boa visão para os negócios, Maicon da Silva Souza, 40, é o CEO da RC Contabilidade, uma empresa com 47 anos de expertise que oferece serviços de contabilidade, seguros, jurídico, registro de patentes e marcas, dentre outros. Em breve, pretende agregar também o BPO Financeiro, uma terceirização do departamento financeiro das empresas, e, ainda este ano, vão lançar um aplicativo para que os clientes possam acessar toda a documentação referente à sua empresa.

Nasceu em Poá e a maior emoção na infância foi quando passou na peneira de três grandes times paulistas, inclusive o Corinthians, seu time do coração, porém não deu continuidade à carreira no futebol. É formado em Gestão de Negócios com extensão em Qualidade, pós-graduado em Marketing e Inteligência de Mercado e, em 2018, concluiu outra graduação, desta vez em Ciências Contábeis, todas na UBC. Conta que viu na área da Contabilidade uma excelente maneira de agregar mais serviços ao escritório, onde já trabalhava, e, assim, ampliar a credibilidade da empresa.

Maicon da Silva Souza | Contador

Aos 12 anos ajudava a mãe com pequenos serviços terceirizados de indústrias, como fazer etiquetas de malas de avião, correias de chinelo e tampas de esmalte. Aos 14 foi empacotador de supermercado e depois também ajudante de caminhão, lavador de carros, operador de máquinas, garçom, office boy e auxiliar administrativo. Entrou na RC como auxiliar de escrita fiscal e atualmente é diretor da empresa, além de palestrante.

Maicon mora no Jardim Armênia e é casado há 11 anos com Tatiana, sócia no escritório. Juntos, adoram viajar e aproveitar o apartamento na praia de Maitinga, em Bertioga. Conta que ama cozinhar e que aprimorou seus dotes em um curso de Chef, no Cenag. Dos vários pratos que gosta de fazer, elege o Bobó de Camarão como um dos seus favoritos.

Canceriano, considera-se muito família, proativo e comprometido – o que às vezes o leva a querer abraçar o mundo. “Preciso aprender a falar mais não”, confessa. Mantém a forma com Pilates e bike. Seu estilo é social e adora investir em sapatos e relógios. Sua cor é o preto e perfuma-se com The One, da Dolce & Gabanna. Fã de livros, indica o livro “Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes” de Stephen R. Covey, e o filme “Até O Último Homem”, dirigido por Mel Gibson e disponível na Netflix. Das viagens para o exterior, adorou a arquitetura de Paris, na França. Pelo Brasil, impressionou-se com as belezas exuberantes de Bonito-MS.

Seu sonho é uma casa de campo na Serra da Mantiqueira e o grande projeto é investir mais em palestras. O filho do saudoso José Rosa de Souza e de Warlei da Silva, 64, aprendeu com os pais que as coisas não são fáceis, mas tudo é possível. Na vida, acredita que a beleza está nas diferenças das pessoas. Sua frase ele escutou de Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões: “Não decida desistir no seu pior dia”.