“Em Evidência”, com Luiz Guilherme

Com a timidez típica da idade, mas um enorme talento dentro de quadra, Luiz Guilherme Martins Alves, 16, é um dos grandes talentos do Mogi Basquete. O atleta pertence às categorias Sub 17, Sub 18, Sub 20, Sub 22 e adulto, e, na última semana, foi campeão invicto pelo Sub 17 do Campeonato Brasileiro classificatória B 2023, sendo inclusive premiado como o MVP da competição, ou seja, considerado o jogador mais valioso do torneio. Agora, o time está garantido na fase final do Brasileiro, que será disputada em Campinas, São Paulo, em agosto.

Ele nasceu no antigo Mogi Dor e até os 12 anos morou com a família no Botujuru. De lá, lembra da liberdade do bairro e de fazer suas próprias pipas – brincadeira que gosta até hoje. LZG, como é conhecido, estuda no segundo ano do Ensino Médio no Colégio Mello Dante.

Luiz Guilherme | Atleta

Quando era criança, começou a pesquisar por esportes que combinassem com sua altura – hoje tem 1,92. Foi quando aos sete anos descobriu o basquete. “Eu jogava na quadra da área externa do Ginásio”, conta. Logo o pai, percebendo o seu talento, o levou no Colégio Mello Dante, que lhe concedeu uma bolsa e onde conheceu o técnico Caio Bueris, que acabaria por ser sua ponte de entrada no Mogi Basquete, em 2021. Luiz mora no Rodeio com os pais e os irmãos Melissa, de 9 anos, e Matheus, de 6. Juntos, adoram sair para almoçar e viajar para curtir o frio de Campos de Jordão-SP. Sua comida favorita é Strogonoff de Frango. Do signo de Virgem, considera-se uma pessoa extremamente respeitosa, mas admite que é um pouco estourado quando está em situações de maior nível de estresse. Solta pipa até hoje e orgulha-se do quadro com mais de 30 medalhas conquistadas na sua carreira no basquete. Seu estilo fora das quadras é mais casual e gosta de usar calças jeans. Gostou de ler “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, e adorou o filme “Gigantes de Aço”, com Hugh Jackman. Encantou-se com as praias da Bahia e seu sonho de consumo é… “se pode sonhar, então uma Ferrari vermelha”, declara. Na carreira, sonha em um dia defender a Seleção Brasileira e jogar nos EUA. O filho mais velho de Luiz Henrique de Araújo Alves, 36, e de Natália Martins Alves, 37, aprendeu com os pais a sempre ter respeito com o próximo. Na vida, acredita que as coisas acontecem quando têm de acontecer. Por isso, sua frase é “Tudo tem seu tempo”.