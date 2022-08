“Em Evidência”, com Ligia Marino

Apaixonada pelo desafio de inspirar o imaginário das pessoas através dos livros, a fisioterapeuta e escritora Ligia Orselli Marino, 49, prepara-se para lançar o livro “Três Irmãs”, o primeiro da trilogia “Em Busca da Rosa”. Radicada em Portugal, ela volta a Mogi para o lançamento e uma sessão de autógrafos da obra no dia 25 e adianta que pretende ainda este ano lançar o segundo volume desta série. Nascida e criada por terras mogianas, cresceu no bairro Estância dos Reis.

Dos tempos de criança ela guarda boas memórias do avô Ciro Alves, sentado e lendo por horas a fio. “Vê-lo tanto tempo entretido com um livro chamou muito a minha atenção naquela época e despertou o meu interesse por este mundo mágico da leitura”, conta. É formada em Educação Física pelo Náutico desde 94 e em Fisioterapia desde 99, mas foi na literatura que descobriu seu outro talento e afirma: “Apesar de ser uma leitora apaixonada, sentia que faltava algo, queria participar deste universo de uma outra maneira, e foi assim que mergulhei nessa aventura da escrita, com a espectativa de conseguir inspirar as pessoas”.

Ligia Marino | Escritora

Em 84 começou a dar aulas de natação para bebês, e ficou nesse cargo por dez anos. Entre 94 e 2000 foi comissária de bordo e desde então atua como fisioterapeuta. Ligia mora em Cascais, um belíssimo município litorâneo perto de Lisboa, Portugal. É casada com Paulo Sérgio há 24 anos e tem três filhos: Gustavo, 24; Mell, 20, e Gabriel, 16. A vida familiar é simples e baseada na união, gostam de viajar, ir ao cinema e conversar à mesa após as refeições.

Confessa que aprendeu a cozinhar quando se mudou para Portugal e adora a gastronomia italiana. Sagitariana, considera-se aventureira e diz que gostaria de aprender a apreciar com mais intensidade o percurso do que propriamente a chegada. Mantém a forma com aulas de ballet e academia, seu estilo de vestir é casual e adora o conforto das calças de linho. Prefere as cores neutras e o perfume Elie Saab está entre os seus favoritos. Apaixonada por livros, está lendo “Ressurreição”, de Lev Tolstói. No cinema, sua predilecção são os musicais, como “Os Miseráveis”.

Conhece vários países na Europa, mas ficou fascinada particularmente com a Escócia. Pelo Brasil, gosta das cidades catarinenses Florianópólis e Joinville. Seu sonho de consumo é uma casa aconchegante no campo – “com vista para a floresta para servir de inspiração para escrever”, especifica. E completa que está em seus planos escrever um roteiro para cinema da trilogia “Em Busca da Rosa”. A filha de Cleusa, 72, e Pompeu Orselli e aprendeu com os pais a focar no que é importante. Já a vida a ensinou que nada é permanente e que é necessário retirar do momento o melhor aprendizado que pudermos. Sua frase é de Sócrates: “Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida”.