“Em Evidência”, com Kacá Novais

Com um timbre afinado que lembra Ney Matogrosso, Carlos Novais da Silva, 35, ganhou fãs de todo o País após participar do The Voice Brasil, da Rede Globo. Diz que seu maior prêmio foi conquistar a admiração dos técnicos. E, na Internet, chegou a ganhar mil seguidores por dia desde a eliminação em dezembro.

A projeção o leva a receber mensagens de artistas como João Boscoli, filho de Elis Regina, e, domingo, 22, volta a cantar na avenida Paulista, onde se apresentou por anos, para participar de uma ação da Nestlé. Mogiano, lembra que a música sempre o cativou: aos três anos a mãe lhe deu um piano de brinquedo e logo após começou a ter aulas de música.

Sua história com o violão mostra seu talento: com o instrumento do tio Fernando Novais, aprendeu a tocar lendo uma capa de revista de partituras do amigo, o também cantor Alex Constantino. “Aprendi em quatro dias”.

Kacá Novais | Cantor

Seu primeiro dinheiro foi trabalhando como ator aos 12 anos, em uma peça de Jamile Miguel. Aos 14, começou a tocar em bares de Mogi até que decidiu ir para o litoral norte cantar quando tinha 17 anos. Um ano depois, voltou para Mogi e, após um convite do percussionista Lelo Papã, foi para a Bahia, onde morou por três anos. De volta a São Paulo, conseguiu ser contratado pelo Bar Brahma, onde se apresentou por dez anos. Em 2011, abriu uma empresa de eventos onde desenvolvia projetos de som. Pouco depois, optou por parar de cantar e se dedicou à empresa. Foi quando a amiga cineasta Catarina de Castro o incentivou a retomar a carreira e deu a ideia de se apresentar na Paulista, onde sentiu que sua conexão com o público foi quase imediata. Foi lá que foi notado por um produtor do The Voice em 2018, que o convidou a se inscrever.

Hoje, divide morada entre Mogi e Batayporã-MS. É pai de Rudá, 16, menino fã de esportes radicais e praia. Tem três labradores, Chico, Caetano e Gil, em homenagem a três dos seus ídolos da MPB. Um dos seus hobbies é cozinhar e se vangloria do seu Frango Especial com Batata. Ariano, diz que gosta de viver o momento, mas confessa que é um pouco procrastinador. Seu estilo é casual, gosta da cor verde e de usar botas. Adora o filme “Robin Hood”, com Kevin Costner. Já tocou na rua em Lisboa e lembra que lá foi reconhecido por um artesão que o ouvia na Paulista. “Ele me reconheceu pela voz”, explica. Pelo Brasil, indica um passeio por Florianópolis-SC.

Seu sonho é construir um motorhome e gostaria de fazer uma turnê para se apresentar pelo Brasil. Umbandista, o filho do saudoso Ademir Carlos da Silva e de Lenice Novais, 60, aprendeu com o pai a dar valor ao trabalho e com a mãe a satisfazer sempre suas vontades, mas sempre com muita responsabilidade. Sua frase: “O maior desperdício de tempo é ficar pensando em algo que você não pode resolver”.