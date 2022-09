“Em Evidência”, com Júlia Moura

Bonita, sorridente e dona de uma voz potente, Júlia Nívea de Torres Moura, 16, representa a cidade de Suzano e toda a região do Alto Tietê no programa Canta Comigo Teen 2022, exibido pela Record. O seu talento conquistou os 100 jurados na semifinal e ela foi classificada para a etapa final do programa, que vai ao ar neste domingo, 18. Ela conta com toda a torcida da região para conseguir ficar entre os três primeiros classificados e concorrer ao prêmio final de R$ 200 mil. Então, vamos torcer!

Nascida e criada em Suzano, sua infância foi passada no Novo Colorado. Dos tempos de criança, ela recorda da paixão pela música desde muito cedo. “Aos três anos já cantava na igreja”, explica. Júlia estuda no segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal e recentemente ganhou uma bolsa de estudo no Instituto Fama. Para ela, a música sempre fez parte de sua vida. “Tudo o que eu faço é com música”, ressalta.

Júlia Moura | Cantora

Decidiu participar do programa por indicação de uma conhecida da família, após de ter viralizado com um vídeo no TikTok, onde tem 177 mil seguidores e milhões de visualizações. Na audição, realizada de forma online, diz que chegou até a errar uma música, “de tão nervosa que estava”. No entanto, seu talento sobressaiu e foi escolhida por unanimidade para se apresentar no programa. Prefere cantar em inglês e suas referências musicais são Adele, Billie Eilish e Justin Bieber. “Mas eu escuto de tudo”, garante.

Júlia mora no Novo Colorado com os pais e a irmã Daniela. A família, inclusive, a acompanhou nesta entrevista e é sua grande incentivadora. “Não caiu ainda a ficha dela de até onde pode ir”, diz o pai, Sérgio. Juntos, adoram cantar – os pais também são músicos -, sair para comer e assistir televisão. Na cozinha, sua comida arranca elogios da família: a irmã gosta do seu arroz e o pai, do Strogonoff. Libriana, se diz alegre, amorosa, porém às vezes indecisa e desorganizada. Gosta de cantar toda hora e é viciada em mexer no celular. Seu estilo é eclético e gosta de usar roupas largas, mas combinadas com acessórios como colares, anéis e argolas. Sua cor é o amarelo e prefere perfumes mais doces. Gosta de ver filmes românticos de adolescentes e adorou viajar com a família para Itapicuru, no extremo da Bahia.

Seu sonho mira os EUA: quer conhecer os parques da Disney, em Orlando, e morar em Nova York. Evangélica da Assembleia de Deus Nipo-Brasileira, a filha mais velha de Alessandra Gorete, 47, e Sérgio Roberto Torres, 40, aprendeu com eles sobre a humildade e saber que Deus e a família são a base de tudo. Na vida, acredita no esforço e na lei do retorno. Sua frase é o título de uma música de Justin Bieber, “Never Say Never”, em português, “Nunca Diga Nunca”.