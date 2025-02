“Em Evidência”, com Jefferson Silva

Jefferson Silva | Industriário

Há vinte anos morador de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, o industriário Jefferson Silva, 45, abraçou e foi abraçado pelo distrito mogiano e atualmente é o presidente da Sociedade Amigos de Sabaúna, desde 2021. A entidade está à frente da organização do tradicional Carnaval do bairro que, nos quatro dias de festa e na Ressaca do Carnaval, receberá moradores e turistas, do sábado a terça-feira, a partir das 17h. Paulistano do Tucuruvi, aos dois anos mudou-se com a família para Mogi, no Botujuru, e depois, aos 25, seguiu seu caminho para Sabaúna. Da infância, lembra de sua primeira bicicleta e da alegria de, com ela, andar pelas ruas com os amiguinhos. Concluiu técnico em Turismo, no Washington Luiz, em 95, e formou-se em Gestão Pública, em 2004, pela escola Ex Lege. Quanto às suas escolhas, ele explica: “Turismo porque adoro viajar e Gestão Pública porque acredito na transformação da vida das pessoas, por meio da política”.

Dos 16 aos 18 anos era guarda-mirim, em Mogi das Cruzes. Depois, trabalhou em vários comércios até, aos 19 anos, ingressar no setor produtivo de uma fábrica de etiquetas, atuou na Coca Cola e na General Motors, onde permanece há 15 anos, no setor de lataria. Conta que também é investidor na bolsa de valores e acompanha fielmente a Sociedade Amigos de Sabaúna. E destaca as tradicionais ações culturais do distrito, como Carnaval, Malhação do Judas, Festa para as Crianças, Festa de Fim de Ano, Festa de Natal e o Aniversário do Distrito, comemorado no último final de semana de novembro. Hoje, estão preparados para a festa do Momo, que teve início em fevereiro com os ensaios abertos, depois o pré-Carnaval e agora os quatro dias de folia. E não para: “Vamos ter também a Ressaca de Carnaval”, complementa. Jefferson mora em Sabaúna, é casado com Meire há 15 anos. É pai de Matheus, 26, e Thales, 20, de relacionamentos anteriores, e da caçula Nayla,15. Aprecia almoçar fora, mas revela que gosta muito de cozinhar no fogão a lenha e conta que Feijão Branco faz sucesso. Virgiano, considera-se sincero, leal e empático, porém confessa que gostaria de falar mais devagar. Moto ou caminhada são suas atividades esportivas, e colecionar porcas e parafusos já é um hábito. “Tenho um pote lotado, mas nunca contei”, diz. Seu estilo é básico, gosta de roupas pretas, mas o azul é sua cor favorita. Indica o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e o filme Click, com Adam Sandler. As praias de Bertioga são o seu destino favorito, principalmente pela proximidade com nossa cidade. Seu sonho de consumo é ganhar na Mega-Sena e ter um helicóptero. Seu projeto é ser eleito vereador. Filho de Neliza Silva, 58, e do saudoso Orozimbo Alves, aprendeu com os pais que não se deve dormir com sede e acredita que a saúde é o bem mais precioso. Sua frase é da Bíblia: “Conheceis a verdade que ela vos libertará”.