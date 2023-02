“Em Evidência”, com Geraldo Bertochi

Simpático e corintiano roxo, o gerente geral Geraldo Adriano Bertochi, 50, é um dos fundadores e atual presidente da tradicional escola Acadêmicos da Fiel. Com o retorno do Carnaval em Mogi, ele espera poder levar alegria para a celebração e representar o Corinthians na cidade.

Morador em Mogi desde 86, nasceu em Bauru-SP e da infância lembra que já era apaixonado pelo Timão e fazia de tudo para ver o time jogar em sua cidade natal. “Como menor de idade não podia entrar desacompanhado no estádio, eu vendia amendoim”, conta. Formado em Logística, tem orgulho da sua trajetória dentro da escola, onde frisa que todos têm o mesmo poder de decisão. “Carregamos a bandeira de não ser só Carnaval, nosso setor social é muito ativo, com aulas de esporte e doações para as comunidades carentes”, explica.

Geraldo Bertochi | Gerente

Sua vida profissional foi toda no grupo Semar: começou como empacotador e trilhou todos os cargos até chegar em Gerente Regional. Hoje atua no Centro de Distribuíção como Gerente Outbond.

Geraldinho mora no Nova Mogilar e é casado com Kelly, “o grande amor da minha vida”, derrete-se. Tem um filho de 21 anos, que se chama Matheus em homenagem ao saudoso presidente do Timão, Vicente Matheus. Em família, ele orgulha-se de dizer que todos vivem e respiram Corinthians e que são muito unidos. “Onde eu vou eu carrego minha esposa e meus pais, levo até meus velhinhos para a balada”, diz. Confessa que não sabe cozinhar, mas que é bom de garfo – sobretudo no churrasco. Ele brinca que sua melhor qualidade é ser corintiano e que o Timão está sempre presente no seu estilo de vestir, seja numa camisa ou boné. Suas cores favoritas são, com certeza, preto e branco e perfuma-se com One Million, de Paco Rabanne. Recomenda o filme clássico de comédia “O Corintiano”, com Amácio Mazzaropi.

Adorou conhecer Barcelona, na Espanha, que classifica como “o lugar mais vibrante do planeta”. No Brasil, destaca os passeios em caravana para acompanhar seu time do coração. Seu projeto é construir uma cozinha solidária para atender a população vulnerável. Devoto de São Jorge, o filho de Geraldo Bertochi, 73, e Marisa Pereira Bertochi, 72, aprendeu com os pais a ser sempre fiel e verdadeiro. A vida o ensinou a seguir firme em sua missão e a aproveitar o convívio com as pessoas que ama. Sua frase, não poderia ser outra: “Corinthians, minha vida, minha história e meu grande amor”.