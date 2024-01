“Em Evidência”, com Fernando Balbino

Simpático e empreendedor, Luiz Fernando de Oliveira Balbino, 30, é proprietário da M Bartenders, que oferece um serviço sofisticado de open bar com drinks diferenciados para qualquer tipo de evento, seja social ou corporativo. A empresa, inclusive, fez sucesso nas duas últimas festas do jornal A Semana com seus drinks saborosos, como Moscow Mule, gin e caipirinha.

À frente da empresa há dez anos, ele quer modernizar ainda mais a estrutura para oferecer as melhores experiências aos clientes. Mogiano de nascimento, sempre morou na Vila Moraes e dos tempos de criança lembra da liberdade de brincar na rua até tarde. “O sol era o nosso relógio, quando escurecia a gente sabia que era hora de voltar para casa”, diverte-se. Fez cursos no Senai, voltado à Indústria, mas descobriu sua vocação na área de eventos.

Fernando Balbino | Empresário

Aos 15 anos começou como caddie, carregador de tacos de golfe no Paradise, onde ficou até os 20. Começou a trabalhar como garçom na Degustte Buffet, do irmão Cristiano, e lá foi se familiarizando com o mercado de eventos. Seis meses depois, apareceu a chance de comprar a M Bartenders e ele aproveitou a oportunidade. Fernando mora na Vila Moraes até hoje, em uma grande área da família, com horta e pomar. Marido de Jaqueline há doze anos, conta que a conheceu desde a época da escola, e ela é seu braço direito na empresa. Adora fazer (e comer!) churrasco e elogia a Parmegiana de Frango da mãe. Taurino, diz que não é muito ligado em signos, mas que se considera uma pessoa com coração bom e bastante perfeccionista. “Sou até um pouco chato”, confessa.

Faz musculação três vezes por semana. Corinthiano roxo, adora acompanhar os jogos do Timão e faz questão de acompanhar os programas esportivos e todas as notícias do seu time de coração. A melhor viagem que fez – que marcou a primeira vez que andou de avião – foi para Porto de Galinhas-PE, onde se encantou com as belezas paradisíacas e as piscinas naturais. Seu sonho é uma casa com piscina e campo de futebol. Planeja, no futuro, ter filhos e deixar um legado para eles.

Católico devoto de Nossa Senhora da Aparecida, o filho mais novo de Elizabet, 63, e Paulino Balbino, 64, aprendeu com eles a sempre seguir o caminho correto da vida, por isso, acredita que quando fazemos a coisa certa, o retorno da vida é garantido. Sua frase é o slogan da M Bartenders: “A felicidade em uma dose”.