“Em Evidência”, com Fernanda Vasconcelos

Apaixonadíssima por animais, a médica veterinária Fernanda Antunes de Vasconcelos, 41, é especialista em Endocrinologia e Metabologia e Nutrição de pequenos animais. Ela adianta que na nova unidade de César de Souza do Centro Veterinário MasterClin haverá um atendimento especializado para a alimentação dos pets, inclusive com buffet canino, além, claro, de todas as outras especialidades para garantir a saúde e bem-estar dos animais.

Nascida e criada em Mogi, a paixão pelos bichinhos vem desde a infância. “Lembro de todos os meus animais”, conta. Formada em Medicina Veterinária pela Unesp de Araçatuba-SP, desde 2007, também é pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia e Nutrição.

Fernanda Vasconcelos | Médica Veterinária

Ser médica veterinária era seu grande sonho de infância. “Hoje vivo esse sonho de forma plena e feliz”, conta. Atua há 17 anos em clínica médica de pequenos animais, internação e emergências. Em 2022, iniciou seus atendimentos como endocrinologista e há 6 meses finalizou a pós-graduação em Nutrição de pequenos animais. Mora em Mogi com Marcos Paulo e o pequeno Matheus Leon, de 1 ano e 9 meses, o xodó da família. Em família, gostam de aproveitar o tempo juntos com brincadeiras, assistir filmes, cuidar dos pets e passear no parque.

Gosta de cozinhar, não só para a família, como também para os amigos e até para os pets. “É através do alimento que demonstro meu carinho e afeto”, afirma. Taurina, diz que é pé no chão, determinada, teimosa e sonhadora. Ao se vestir, prefere o básico para proporcionar o maior conforto possível. Sua cor é o azul e perfuma-se com “Eternity”, da Calvin Klein. Adora o filme premiado Forrest Gump, com o ator Tom Hanks. Das suas viagens pelo Brasil, elege a região Sul como sua favorita. Seu sonho de consumo é uma casa de campo. É espírita kardecista e tem Nossa Senhora da Aparecida e São Francisco de Assis como seus protetores.

A filha de Maria José Antunes e Fernando Andrade de Vasconcelos aprendeu com os pais a ter força e garra. Com a escola da vida e toda sua trajetória aprendeu a ser grata a Deus por tudo, encontrar felicidade nas pequenas coisas e acreditar que é capaz. Não se limita a uma frase, mas indica a oração de São Francisco de Assis, que é