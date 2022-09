“Em Evidência”, com Felipe Martins

Determinado e com foco no trabalho que desenvolve, Felipe Martins, 38, é consultor de E-commerce, negócios digitais e Marketing digital. Ao longo de 24 anos de carreira, já atendeu mais de sete mil clientes em todo o Brasil, inclusive o jornal A Semana – o portal de notícias inaugurado em maio foi produzido pela assessoria digital Boigy.

Nascido e criado em Mogi, passou sua infância no Mogi Moderno. Empreendedor desde pequeno, aos sete decidiu abrir uma bicicletaria. “Distribuí cartões de visita e tudo, mas quando chegou o primeiro cliente, eu não sabia consertar a bicicleta dele”, diverte-se. Chegou a cursar Comunicação, na UMC, mas trancou a faculdade para se dedicar à empresa recém-criada. Sua vocação para o digital começou quando o pai comprou um computador. Ele começou a fazer sites por diversão e o pai, vendo o potencial, pediu para um amigo o contratar para fazer o site para a empresa dele. “Recebi R$ 20 na época”, lembra.

Depois da bicicletaria, começou a vender pulseiras no bairro aos 10 anos. O negócio deu tão certo que tinha até uma equipe de vendedoras. Aos 14, começou a fazer sites e, aos 19, programou o site da Secretaria de Estado da Justiça, que ganhou prêmio e se tornou referência para órgãos públicos estaduais. Começou a aprender programação e a vender templates de imobiliárias para agências. Foi quando criou a ganhetempo.com, onde criou mais de cinco mil sites. Por 16 anos foi CEO da Dotstore, especializada em lojas virtuais. Em paralelo, fundou a Boigy, assessoria de Marketing Digital. Um pouco antes do início da pandemia criou com a família o delivery Feijoada da Véia, com receita de 50 anos dos avós, e que já é o mais vendido de Mogi. Felipe mora na Vila Oliveira e é casado com a assessora de Marketing Vidinha. Em família, adora curtir a sobrinha Antônia, de três anos, filha de Rafaela, sua irmã mais nova; sair para comer e cozinhar. Inclusive, garante que seu Risoto de Limão Siciliano arranca elogios. Geminiano, considera-se esforçado e otimista, porém um pouco ansioso. “Também enjoo rápido das coisas”, confessa. Faz musculação, adora encontrar os amigos para fumar charuto e já colecionou moedas e cigarros. Seu estilo é casual e não dispensa uma camiseta preta, sua cor favorita. Perfuma-se com Chanel Bleu e pensa em reler o livro “Chatô, o Rei do Brasil”, de Fernando Morais. Na telinha, “O Poderoso Chefão”, com Al Pacino, é seu filme favorito. Adora a efervescência urbana de Nova York e, pelo Brasil, gosta do Rio de Janeiro. Adoraria aprender a tocar piano e seu grande projeto é transmitir conteúdo a cada vez mais pessoas. O filho mais velho de Marco Antonio de Oliveira Martins, 61, e Donaide Aparecida, 58, aprendeu com os pais a sempre correr atrás dos seus objetivos. Com a vida tem aprendido a fazer o que tem vontade. Sua frase é a que sempre ouviu de seu pai: “Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe”.