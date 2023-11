“Em Evidência”, com Eliardo Amoroso Jordão

Comprometido em suas tarefas profissionais e pessoais, Eliardo Amoroso Jordão, 44, é delegado titular na Delegacia de Poá. Ao lado dos advogados Jeruza Lisboa Pacheco Reis e Juliano Duarte, lançou o livro “Um guia prático que pode te ajudar: Bullying, Cyberbulling e Violência Familiar – Conceitos, Impactos Psicológicos e Jurídicos”, com dicas para o combate a estas mazelas sociais.

Nasceu em Ribeirão Pires-SP, teve sua infância dividida entre os bairros paulistanos São Miguel Paulista, onde morava, e Penha, onde os pais tinham um armazém e foi neste último que curtiu mais as brincadeiras de rua, como empinar pipa e andar de carrinho de rolimã. Formou-se em Direito, pela Unicid em 2003, tem Especialização Lato Sensu em Ciências Penais pela Anhanguera, e em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, pela PUC-RS. Conta que, quando era criança, queria ser policial ou pediatra, porém os filmes e programas na TV despertaram seu interesse pela profissão de delegado, a qual abraçou.

Eliardo Jordão | Delegado

Aos nove anos, já ajudava em serviços no Bar e Mercearia Dete, de seus pais, onde permaneceu até entrar na faculdade. Aos 26 anos, passou no seu primeiro concurso para delegado, no Tocantins e também em outras regiões. Acabou optando por Itaquá, onde ficou por dez anos e desde 2019 está à frente da Delegacia de Poá. Também atua como professor de Direito na Faculdade de Suzano.

Nenê, seu apelido de sempre, mora em Mogi, na Vila Mogilar, com a esposa Erika, também advogada, a quem conheceu em um concurso em Minas Gerais; o filho Eric, 9; e as shitzus Mel e Misty. Juntos, adoram viajar, conhecer restaurantes ou estar em casa para se deliciar com os dotes culinários da esposa: e destaca o Bacalhau no Forno. Leonino, é vaidoso, confessa que gosta de ter protagonismo nas ações e admite que procura sempre administrar o perfeccionismo e a teimosia. Pratica jiu jitsu, seu estilo é casual – fora do trabalho prefere calças jeans e camisas polo, sua cor é o azul e perfuma-se com Spicebomb by Viktor & Rolf.

Recomenda o livro “A Semente da Vitória”, de Nuno Cobra – “Já li três vezes”, afirma – e o filme “Sociedade dos Poetas Mortos”, com Robin Williams e Ethan Hawke. Encantou-se pela cultura e gastronomia da cidade litorânea de Portimão, no sul de Portugal e, do Brasil, admira o privilégio que o Rio de Janeiro oferece aos cariocas em mesclar o trabalho e a praia. Adoraria fazer três viagens internacionais por ano, porém seu grande projeto é ver o filho formado e bem encaminhado na vida. Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, o filho mais novo de José Jordão e Esmeralda via no relacionamento e na cumplicidade dos pais o maior alicerce da família. Ao longo da sua trajetória, vem aprendendo a levar a vida de forma mais leve. Sua frase: “Carpe Diem”, ou “aproveite o dia”.