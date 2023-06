“Em Evidência” com Eduardo Cometi Junior

Com uma boa visão para o mercado, o mogiano Eduardo Cometi Junior, 32, se tornou um grande orgulho para o setor publicitário ao conquistar um Leão de Prata na categoria Creative B2B do Cannes Lions, que premia, anualmente, o que acontece de mais criativo e relevante na publicidade mundial. O redator publicitário ganhou o prêmio por um projeto feito para a Heineken, que direciona energia solar para bares, reduzindo o valor da conta de luz desses estabelecimentos. A cerimônia de premiação aconteceu na semana passada, em Cannes, França.

Mogiano criado nos bairros da Vila Moraes e Biritiba Ussú, lembra das tardes passadas assistindo os desenhos da TV Cultura. É formado em Publicidade e Propaganda pela UMC desde 2014 e fez curso de extensão em Criação Publicitária na Escola Cuca em 2018. Identificou-se com a área depois de participar da “Semana das Profissões” no Ensino Médio.

Eduardo Cometi Junior | Redator Publicitário

Seu primeiro emprego foi aos 13 anos, como assistente de pedreiro. Depois, foi vender milho na Rodovia Mogi-Bertioga, foi estoquista, office boy e atendente de telemarketing. Na publicidade, começou em 2010, como redator, na RP Propaganda. Passou por várias agências até, em 2018, entrar na Escola Cuca, onde acabou ganhando um direcionamento na carreira. Hoje, é redator da Le Pub, agência que atende a Heineken e que, em menos de um ano no Brasil, conquistou 3 Leões em Cannes. “Baita orgulho de fazer parte desse time”, elogia.

Mora na Vila Mariana-SP, mas quase todo fim de semana vem para Mogi visitar a família. Com eles, gosta de sair para almoçar, ouvir música e assistir filmes. Na cozinha, diz que faz o básico bem feito, mas que, na correria, é salvo pelo delivery. Virginiano, diz que, apesar de não ser muito ligado em horóscopo, herdou a racionalidade do signo. Gosta de ir a festivais, sair com os amigos e viajar. Destaca que sua mania é se desfazer de coisas e objetos. “Viva o minimalismo. Quanto menos, melhor”, diz.

Seu estilo é básico e gosta de usar camisetas brancas ou pretas, calças e tênis. Sua cor é o amarelo. Recomenda o livro “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel Garcia Marquez e é apaixonado pela série premiada Breaking Bad. Gostou de conhecer o Uruguai e, no Brasil, se encantou com Pernambuco. Seu sonho de consumo é fazer uma grande viagem por ano. O filho de Solange Regina de Araújo Cometi, 53, e Eduardo Cometi, 54, aprendeu com os pais a ter humildade. Na vida, vem aprendendo sobre a importância de ser gentil. Sua frase: “Viver um dia de cada vez”.