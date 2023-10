“Em Evidência”, com Cleber Franklin Ferreira

Com vontade de mudar a vida das pessoas, Cleber Franklin Ferreira, 42, é diretor do Grupo Nissiseg, do Brugstrô e da Prime Beef Boutique de Carnes, que, neste sábado, 21, promove o 3º Festival Carnívoros, que terá renda revertida para o Instituto Mães Masako e Glória, criado por ele e a esposa Angela, com nome foi inspirado nas mães de ambos. E adianta que em 2024 deverá inaugurar sua sede em Brás Cubas, com aulas de idiomas, atendimento odontológico, aulas de dança e lutas, treinamento e qualificação profissional, entre outros.

Mogiano, cresceu no Jardim Santa Teresa, teve uma infância com muitas dificuldades, porém lembra do amor do tio Maurício, um segundo pai para ele. É formado em Administração com especialização em Marketing pela UMC, e pós-graduado em Gestão em Instituições Sociais, pela Uninter. Conta que decidiu abrir o Instituto após uma mentoria, vendeu alguns bens e deu início ao projeto. “Eu vim ao mundo para deixar as pessoas contarem suas histórias”, justifica.

Cleber Franklin Ferreira | Empresário

Aos quatro anos vendia couve, pano de prato e doce de leite de porta em porta. Depois, aos sete, foi aprendiz de sapateiro na loja do Seu Geci e aos 12, teve seu primeiro trabalho de carteira assinada, como empacotador do Shibata, onde ficou até sair como subgerente, aos 23 anos. Ingressou na área de seguros, até começar a montar sua própria corretora, aos 26 anos. Em paralelo, trabalhou no frigorífico da JBS como vendedor, e na ocasião teve contato com a alta gastronomia. Começou a comprar carnes para vender para amigos até que teve a ideia de abrir a Prime Beef, dentro da corretora.

Recentemente mudou-se com a família para um sítio em Sabaúna, é casado com Angela há 12 anos e pai do Jonatan, 13, Ana, 12, Daniel, 9, e não deixa de citar a enteada Miho, de 23 anos, que estuda no Japão. Adora passar tempo no sítio e, também, o Frango com Quiabo e Angu da esposa. Trabalhador, é focado e altruísta, mas admite que tem o pavio curto. Prático ao se vestir, prefere camisetas da mesma cor – para não precisar escolher. Sua cor favorita é o preto, recomenda o livro “Do Berço ao Altar”, do pastor Josué Gonçalves, e conta que já assistiu “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg, mais de 10 vezes.

Já viajou para Israel três vezes e sempre se fascina com a energia espiritual do país. Pelo Brasil, gosta do Espírito Santo e de sua Moqueca Capixaba. Seu sonho é terminar a reforma do Landau, ainda na oficina, e seu projeto é conseguir que a mãe veja em vida a inauguração do Instituto. Evangélico, frequenta a Igreja Herdeiros da Fé em Ferraz. O filho de Raimundo Carlos Ferreira e Glória Franklin Basílio, 63, aprendeu com a mãe a sempre honrar sua palavra e defende que o trabalho é agente modificador das pessoas. Sua frase foi a motivação para a criação do Instituto: “Se eu me mover, Deus anda comigo. Se eu parar, Ele fica parado comigo”.