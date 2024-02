“Em Evidência”, com Celso Andrade

De sorriso tímido, mas com brilho no olhar quando se fala de música, Celso Andrade Santos, 62, lança, no dia 7, em um show no Theatro Vasques, seu terceiro álbum autoral “Pra Dentro de Mim Mesmo”. Com uma longa carreira na música, que iniciou nos anos 80, Celsinho é conhecido por todos os amantes da noite mogiana por comandar há quase 30 anos o icônico Baratotal, famoso por unir todas as tribos e, claro, o melhor da música, acompanhada pela deliciosa panqueca e a cerveja geladinha.

Mineiro radicado em Mogi, cresceu em Montes Claros-MG. De lá, lembra do avô José Dias, violeiro, a quem acompanhava nas folias de reis, com apresentações de casa a casa. Filho de músicos, chegou a cursar Educação Artística no Mozarteum, mas o talento e a vocação para a arte lhe deram a experiência necessária para se destacar nos palcos.

Foto: Maurício Noro

Celso Andrade | Compositor

De família simples, aos dez anos ajudava a lavar carros na oficina do pai. Já maior de idade, aos 19, se mudou para São Paulo, onde trabalhou em bancos e foi auxiliar de contabilidade, e viajava constantemente para se apresentar na noite mogiana. Desde que se mudou para a nossa cidade, aos 21, passou a se dedicar à música, como artista e empreendedor. Em 88, abriu o bar Art Noveaux, em 94, o Luau das Tribos e, em 96, o Baratotal, que segue até hoje como um dos principais points da noite.

Celsinho mora no centro de Mogi, está namorando e os relacionamentos que teve lhe deram seis filhos: Danilo, 39, Brisa, 35, Alissa, 28, Nicolas, 17, Davi, 15, e a caçula Maria Luiza, de 1 ano. Ele garante que todos se dão bem e que adoram se juntar para festejar aniversários. Gosta de cozinhar e revela que a famosa Panqueca do Baratotal é uma criação sua e que, ao longo dos anos, foi passando a receita de sucesso para seus colaboradores, sem perder a essência do prato. Ariano, se diz tranquilo, porém muito ciumento e reforça que é arrojado: “Não tenho medo, nem preguiça”. Gosta de andar de bike e com orgulho, faz da música sua profissão e hobby.

Coleciona latas de cerveja, nacionais e internacionais – tem mais de 300. Seu estilo é casual e é fiel à marca de tênis All Star, inclusive tem de várias cores. Gosta da cor azul e do perfume Biografia, da Natura. Recomenda o livro “Sob o peso das sombras”, de Francisco J.C. Dantas, e o filme “Cidade dos Anjos”, com Nicholas Cage. Seu sonho é conhecer o Brasil de ponta a ponta e planeja lançar uma coletânea com alguns dos seus trabalhos. O segundo de dez filhos dos saudosos Domingos Dias Santos e Maria das Dores, conta que os pais, mesmo na simplicidade, o ensinavam a compartilhar e dar risada nas dificuldades. Com a vida, aprendeu que ela é cíclica. Sua frase: “Para toda adversidade que vier, gratidão e fé”.