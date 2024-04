“Em Evidência”, com Bianca Tiemi Prata

Com uma certa timidez e muita, muita beleza, Bianca Tiemi Nagayama Prata, 18, foi eleita no último final de semana Miss Akimatsuri 2024, no concurso que é uma das principais atrações do Festival de Outono que exalta a cultura japonesa, em Mogi das Cruzes. Agora, ela inicia a preparação para representar nossa cidade no Miss Nikkey Brasil, que será realizado em julho e vai escolher a mais bela nipo-brasileira do país.

Mogiana, cresceu no distrito de César de Souza, na casa dos avós, e de lá recorda das brincadeiras no terreno onde hoje é o supermercado Shibata, bem como da alegria, sua e de seus primos, quando passava o trem de carga. Terminou o Ensino Médio no Colégio Soka do Brasil, em São Paulo, e atualmente faz cursinho com meta à faculdade de Medicina, seu grande projeto na vida.

Bianca Tiemi Prata | Miss Akimatsuri 2024

Por incentivo da mãe, começou a participar dos certames de beleza direcionadas a descendentes japonesas. No ano passado foi a primeira princesa do concurso Miss Akimatsuri e no Miss Nikkey 2023, foi a segunda princesa do Estado de São Paulo. Bianca mora no bairro da Bela Vista, na Capital, é namorada de Miguel e irmã de Ana Ritha, 15, e Tayla, 7.

Conta que a família é bastante unida, que aprecia jogar baralho e seus avós são os responsáveis por manter sempre viva a cultura japonesa em casa, sobretudo na gastronomia. Ela também gosta de fazer doces, especialmente Brownies. Como boa taurina, diz brincando que a fome constante é uma de suas características, mas que também é bastante persistente e que se irrita mais facilmente do que gostaria.

Gosta de fazer academia e de dançar balé – e adianta que no próximo semestre, vai fazer um curso em Nova York. Seu estilo se adapta a qualquer lugar, mas prefere usar tênis. Sua cor favorita é o preto e perfuma-se com Good Girl by Carolina Herrera. Adora os livros da escritora Colleen Hoover e, como futura médica, elege o seriado Grey’s Anatomy como o seu predileto. Apaixonada por viagens, viu no Japão um país muito diferente, o que a encantou muito, elege o Rio de Janeiro como a melhor cidade que visitou no Brasil e diz que adoraria conhecer o maior número de países possível. Budista, a filha de Ricardo Prata, 43, e de Erica Yuri, 43, aprendeu com os pais a nunca desistir das coisas que quer fazer. Diz que a família e a parceria com eles é seu bem mais valioso. Sua frase: “Não existe esforço sem resultados”.