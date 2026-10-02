Em Evidência com Ana Luísa Sirota – Gestora Cultural

Sensível, paciente e com grande capacidade de empatia, Ana Luísa Sirota, 41, é a nova gerente do Sesc Mogi das Cruzes e assume o cargo com o propósito de ampliar o reconhecimento da entidade na cidade. Nascida em São Paulo, capital, cresceu no bairro Vila Ida e estudou na Pompeia, na Zona Oeste. Da infância, guarda com profundo afeto as memórias vividas na casa dos avós maternos, Sônia e Salo, no Sumarezinho, parceiros de cuidados e do quintal de brincadeiras. Formou-se em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais pela Unesp, em 2006. A escolha profissional foi inspirada pelo ambiente familiar repleto de fazeres manuais e artísticos — com pais músicos, mãe pesquisadora e avô pintor —, além do incentivo de seus professores de artes, Carla e José Carlos, fundamentais para expandir sua visão de mundo.

Aos 19 anos foi educadora na 26ª Bienal de Arte Contemporânea, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, na Capital. Atuou em exposições, foi professora de artes na rede estadual e privada e trabalhou com produção de pequenas mostras. Em 2010, ingressou no Sesc como animadora cultural em Osasco. Passou pelo Sesc Consolação, Gerência de Ação Cultural, coordenou a programação no Sesc Ipiranga e atuou como gerente adjunta no Sesc Bom Retiro e no Sesc Avenida Paulista. Em 15 de julho de 2026, assumiu a gerência da unidade de Mogi. Ana mudou-se recentemente para o bairro Vila Oliveira, em Mogi, com a jornalista Brenda, sua companheira há quatro anos. Não tem filhos, mas se declara uma tia apaixonada pelos sobrinhos Tito, 10, Cecília, 7, Francisco, 5, e Tomás, 2. Na cozinha, adora preparar massas e a macarronada é sua especialidade. Sagitariana, aponta como sua principal qualidade a paciência e a empatia, embora brinque que seu defeito é querer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Apaixonada por plantas, em especial as begônias, entre seus hobbies estão a jardinagem de apartamento, a leitura de livros infantis e a corrida. Seu estilo é casual, adora calças pantacourt soltinhas, a cor azul e o perfume Gerânio Bourbon, da Phebo. Indica o romance “Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves, e elege o nacional “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, como filme favorito. No exterior, encantou-se pela Cidade do México, pelo sincretismo urbano e cultural; no Brasil, Ubatuba-SP, pela beleza natural preservada. Seu sonho de consumo é viajar mais e seu projeto é conquistar um espaço para um jardim maior para cultivar suas plantas. Filha de Raymundo, 68, e Rosa, 67, traz dos pais o aprendizado da educação emocional e a responsabilidade sobre os próprios sentimentos. Com a vida, aprendeu a manter a coerência entre pensamento e ação, prezando sempre pelo bom convívio. Sua frase: “O seu olhar melhora o meu”, de Arnaldo Antunes.