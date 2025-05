Em comemoração ao Dia do Trabalhado, Itaquá promove a 1ª edição do MotoFest

Desde desta-feira (2), Itaquaquecetuba recebe, em comemoração ao Dia do Trabalhado, a 1ª edição do MotoFest, no Parque Ecológico Mário do Canto. O encontro de motociclistas, que vai até o domingo (4), será aberto ao público e conta com o apoio da prefeitura.

O festival começa todos os dias ao meio-dia e vai oferecer gratuitamente exposição de motos, shows, área de camping, espaço kids com brinquedos infláveis, estátuas vivas, caricaturas, cassineira, atrações culturais, gastronomia para todos os gostos e estacionamento. No sábado e domingo, contará com bar nas alturas, que chega à cidade pela primeira vez.

“O evento vai ser um dos melhores que Itaquá já recebeu e do jeito que o trabalhador merece. Vamos receber o público de toda a região para celebrar a cultura sobre duas rodas. Marquem na agenda e venham”, disse o secretário de Turismo, Douglas Freire.

Na sexta (2), às 21h, a atração musical ficou por conta da banda Bohemian Rock, cover do Queen. No sábado (3), às 15h, a banda Punk Machine agitará a tarde do evento com rock internacional e, às 20h, a banda Coma, cover do Guns N’ Roses, será a atração.

No último dia de comemoração, domingo (4), três shows serão realizados, sendo às 13h, com Thiago Elias, voz e violão; às 16h30, a animação será com A União, cover do Charlie Brown Jr; e às 20h, fechando o festival, entra em cena a banda Living In Sin, cover do Bon Jovi.

“Esse é o destino certo para o fim de semana do feriado prolongado. Vamos comemorar o Dia do Trabalhador em grande estilo, com festa gratuita e preparada com carinho para os munícipes. Venham curtir música boa com a família e amigos”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Encontro de motociclistas terá entrada gratuita