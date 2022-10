Educação receberá inscrições para creches até dia 4 de novembro

Creches municipais e subvencionadas da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes recebem inscrições até 4 de novembro. A inscrição, destinada a crianças de zero a cinco anos em período integral, poderá ser feita on-line pelo portal da Secretaria Municipal de Educação ou pelo aplicativo Educa+Mogi e também presencialmente nas creches.

O sistema foi aberto nesta segunda-feira, dia 24, e a inscrição poderá ser feita até às 17 horas do dia 4 de novembro. O formulário de inscrição on-line pode ser acessado no portal da SME (https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Educa+Mogi, disponível no site http://www.se-pmmc.com.br/educamaismogi/app/ ou nas lojas de aplicativos oficiais para Android e iOS.

Após o preenchimento, os pais ou responsáveis deverão enviar, em formato de arquivo de imagem, certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, RG e CPF do pai, mãe ou responsável legal e uma selfie do requisitante segurando um documento com foto. Nesta etapa também deverão ser informados o número do NIS e se possui Bolsa Família.

Para aqueles que forem fazer a inscrição pelo celular ou outro dispositivo móvel, deve-se escolher a opção “Versão para Computador” para melhor visualização da tela. Para quem tiver dificuldade de acesso à internet, a inscrição pode ser feita na creche mais próxima de sua residência e devem ser apresentados os mesmos documentos da inscrição on-line.

As inscrições farão parte do Cadastro Municipal Unificado (CMU), lista única de atendimento da educação infantil em período integral na cidade, em que são priorizadas famílias em situação de vulnerabilidade social e menor renda per capita. O atendimento será para o ano letivo de 2023, de acordo com a disponibilidade de vagas, setor em que o aluno mora e faixa etária.

Informações:

Telefones: 4798-5086 ou 4798-5610

Whatsapp: 99866-8734

E-mail: cmu@se-pmmc.com.br