Educação de Mogi recebe 26 novos professores

A Secretaria de Educação recebeu 26 novos professores que participaram da integração com a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) e uma formação realizada pelo Departamento Pedagógico (Deped) da Secretaria de Educação. Os profissionais foram divididos em dois períodos de acordo com o horário de trabalho. A integração aconteceu no prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes e na sede da Secretaria de Educação.

A vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler e a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos, acompanhada pela adjunta da Pasta, Andréa Pereira de Souza participaram da integração. “Estamos abertos para ideias e sugestões. Amem as crianças e jovens. Com amor, a gente consegue fazer as entregas e alcançar os resultados”, disse a vice-prefeita.

Os profissionais participarão do Programa Integração: Transformar e Acolher, iniciativa da Educação para receber os novos professores e gestores da rede municipal de ensino. Eles serão recebidos nas escolas para receber informações sobre as turmas que irão lecionar. “É um momento de acolhimento dos servidores, que tem tido um resultado muito positivo para as escolas e as turmas”, observou a secretária.

Para professores e diretores, o Deped apresenta os documentos curriculares e as ações desenvolvidas por meio do programa Aprender mais e ninguém para trás, baseado na recomposição, recuperação e ampliação das aprendizagens. No caso da gestão, a equipe de Supervisão de Ensino também apresenta os diferentes aspectos da gestão escolar e legislações municipais.

Neste ano, mais de 450 servidores aprovados em concurso públicos ingressaram na rede municipal e 113 profissionais temporários foram contratados, antes da homologação do concurso realizado em março deste ano.