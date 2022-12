Educação abre inscrições para crianças fora da rede pública 

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes abriu nesta segunda, dia 5, as inscrições para crianças, jovens e adultos, que estão fora da rede pública. Os interessados poderão se inscrever para turmas de educação infantil e ensino fundamental, ambas em período parcial e para Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial em qualquer unidade escolar da rede municipal de ensino ou on-line no portal da Secretaria (https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Educa+Mogi, disponível no site http://www.se-pmmc.com.br/educamaismogi/app/. O atendimento será para o ano letivo de 2023, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Para a inscrição on-line, o responsável pelo aluno, quando menor de idade, deverá preencher o formulário e enviar, em formato de arquivo de imagem, os seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, RG e CPF (pai, mãe ou responsável legal) e uma selfie do requisitante segurando um documento com foto. Em caso de acesso por meio de celular ou outro dispositivo móvel, a orientação é de que seja escolhida a opção “Versão para Computador” para melhor visualização da tela.

Mais informações pelos telefones 4798-6352/4798-5610 ou pelo e-mail pdo.@se-pmmc.com.br.