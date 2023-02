Educação abre inscrições para creches municipais e subvencionadas na próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira (13/02) às 8 horas, a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes abrirá as inscrições para as creches municipais e subvencionadas da rede municipal de ensino. Os interessados poderão fazer a inscrição de crianças de zero a cinco anos de forma online ou presencial até o dia 7 de março às 17 horas..

O formulário de inscrição on-line pode ser acessado no portal da SME (acesse aqui) ou pelo aplicativo Educa+Mogi, disponível no site ou nas lojas de aplicativos oficiais para Android e iOS.

As vagas são destinadas para a educação infantil em período integral. As inscrições farão parte do CMU (Cadastro Municipal Unificado), lista única de atendimento da educação infantil em período integral na cidade, conforme disposto no decreto municipal nº 11.237/2011.

Ao finalizarem o preenchimento do formulário, é necessário enviar, em formato de arquivo de imagem, a certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, RG e CPF do responsável legal e uma selfie do requisitante segurando um documento com foto. Também deve ser informado o número do NIS e se a criança faz parte do Bolsa Família.

Mais informações:

Telefones: 4798-5086 ou 4798-5610

E-mail: cmu@se-pmmc.com.br