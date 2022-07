Educação abre inscrições para creches e escolas municipais 

Neste ano, as inscrições para alunos que estão fora da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes que eram feitas entre os meses de setembro e outubro foram antecipadas, seguindo o calendário da rede estadual. Nesta segunda, dia 11 de julho, a Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou o processo de inscrição para as unidades escolares, tanto para educação infantil em período parcial e integral (creches), como para o ensino fundamental.

Os interessados também podem se inscrever para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que teve o prazo prorrogado. A antecipação do Cronograma de Matrícula para o ano letivo de 2023, foi feita em virtude, principalmente, da realização da Copa do Mundo de Futebol e das Eleições 2022. As inscrições poderão ser feitas de forma on-line ou presencialmente nas unidades escolares. O prazo para inscrição será até o dia 5 de agosto, às 17 horas.

O formulário de inscrição on-line pode ser acessado no portal da SME ou pelo aplicativo Educa+Mogi, disponível no site ou nas lojas de aplicativos oficiais para Android e iOS.

Após o preenchimento, o responsável deverá enviar, em formato de arquivo de imagem: certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, RG e CPF do pai, mãe ou responsável legal e uma selfie do requisitante segurando um documento com foto.

Em caso de acesso por meio de celular ou outro dispositivo móvel, deve-se escolher a opção “Versão para Computador” para melhor visualização da tela. Os alunos deverão ter a idade para o ano desejado até o dia 30 de março do próximo ano letivo.

Creches

Os interessados em vagas em creches deverão informar também o número do NIS e se possui Bolsa Família. O atendimento será feito de acordo com a disponibilidade de vagas, o que poderá ser feito ainda este ano.

Inscrições abertas para:

Educação infantil em período integral (creche) – O a 5 anos

Educação infantil em período parcial – 4 e 5 anos

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – 6 a 10 anos

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – 11 a 14 anos

EJA – Educação de Jovens e Adultos (que corresponde do 1º ao 5º ano – Ciclo I e 6º ao 9º – Ciclo II) – a partir dos 15 anos

Informações:

Telefones: 4798-5086 ou 4798-5610

Whatsapp: 99866-8734

E-mail: cmu@se-pmmc.com.br (sobre vagas em creche)

deplan.demanda@se-pmmc.com.br