EDP vai distribuir mil pipas em Itaquaquecetuba no domingo

A cidade de Itaquaquecetuba vai receber no próximo domingo, dia 11 de setembro, a Revoada de Pipas, promovida pela EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Serão distribuídas mil pipas que vão colorir o céu de Itaquá, em uma ação lúdica e educativa que visa estimular a brincadeira segura entre crianças e adultos. Os participantes serão orientados sobre como soltar pipas com segurança, longe da rede de energia elétrica. O evento será realizado das 10h às 14h, no Parque Ecológico “Mário do Canto”, próximo ao centro da cidade.

Além da distribuição de mil pipas, haverá também oficinas sobre eficiência energética. O caminhão da Boa Energia levará ao público atividades como a bicicleta que gera energia, a pilha humana, o quebra-cabeça das equivalências, o anel saltador, entre outras brincadeiras que educam e conscientizam sobre o uso correta de energia elétrica.

De janeiro a junho de 2022, nos municípios do Alto Tietê, houve redução 28% no volume de ocorrências de interrupção de energia provocada por pipas na rede elétrica. Foram 1.188 ocorrências nos primeiros seis meses de 2021 contra 845 neste ano.

Dicas de segurança para soltar pipas

Busque espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha), ou qualquer outro objeto, não devem ser lançados na rede;

Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem também provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP na Central de Atendimento: 0800 721 0123.

Serviço:

Revoada de Pipas

Quando: dia 11 de setembro

Horário: das 10h às 14h

Onde: Parque Ecológico “Mário do Canto” – Itaquaquecetuba