EDP leva educação ambiental para as escolas do Alto Tietê 

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, está levando para as escolas municipais de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos atividades lúdicas para que as crianças possam aprender sobre economia de energia, sustentabilidade e meio ambiente de uma forma didática e divertida.

Em Itaquaquecetuba, a programação nas escolas começou na semana passada e segue até 7 de outubro. São sete escolas municipais de Itaquá que vão receber a visita do Caminhão da Boa Energia, através do programa Boa Energia nas Escolas. O projeto vai chegar a cerca De 4 mil estudantes das escolas Clarinda da Conceição (Residencial Marengo), José de Freitas Mendonça (Residencial Scaffd), Adenor Bonifácio da Silva (Vila Sônia), Vila Zeferina e Professora Maria Emília Nascimento (Rancho Grande). As atividades serão nos dois turnos, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Em Ferraz de Vasconcelos, as atividades do Caminhão da Boa Energia começam no dia 17 de outubro e seguem até o dia 28 de outubro. Participam das atividades 4.150 estudantes das escolas municipais Maurice Bou Assi (Vila Andrea), Luciano Poletti (Jardim São Luiz), Primorosa do Nascimento (Vila do Americano), Halim Abissamra (Vila Arbame), Sara Tinue (Parque Dourado), Sylvia da Silveira de Martini (Jardim Barão).

O caminhão da Boa Energia é um espaço educativo, equipado com diversas atrações como Anel Saltador, Bicicleta geradora de energia com painel indicativo, Comparativo entre Lâmpadas, Pilha Humana, Gerador de Van Der Graaf e Sistema de Geração Solar Fotovoltaica. Todas as atividades são gratuitas e nelas os estudantes passam a ter mais conhecimento energia, eficiência energética, economia dos recursos naturais e inovação.

As atividades são conduzidas por monitores devidamente uniformizados e treinados para transmitir informações sobre a energia elétrica, bem como os caminhos que ela percorre até chegar às casas e principalmente dicas para economizar e pagar menos pelo serviço.

Neste mês de setembro o projeto Boa Energia nas Escolas passou também pelo município de Poá, onde visitou dez escolas, levando conhecimento e diversão aos estudantes.