EDP e Gerando Falcões se unem por melhorias na Favela dos Sonhos, em Ferraz

EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos e Alto Tietê, através do Instituto EDP, se tornou parceira da Gerando Falcões para levar, pelos próximos três anos, melhorias e projetos para a comunidade da Favela dos Sonhos. Essa atitude da EDP vai ao encontro do Projeto Favela 3D, da Gerando Falcões, que tem como objetivo transformar as favelas em ambientes dignos, digitais e desenvolvidos.

Uma etapa importante dessa parceria é a conclusão da implantação da infraestrutura da rede de energia elétrica na Favela dos Sonhos. Para comemorar o acesso da comunidade à energia elétrica de qualidade foi realizado um evento neste sábado (04), com atividades recreativas e de orientação às famílias. Entre 10h e 14h30, cerca de 200 famílias puderam assistir a palestras sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, fazer cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e negociar possíveis débito em aberto. Enquanto os moradores eram orientados pelos Agentes da Boa Energia, as crianças puderam ser divertir em várias atividades lúdicas.

Ações na comunidade

Promover o acesso seguro à energia elétrica é apenas um dos muitos projetos do Instituto EDP que seguem o Plano de Decolagem Familiar, metodologia da Gerando Falcões para o desenvolvimento das comunidades. No ano passado a EDP inaugurou um polo do programa Futebol de Rua, para as crianças da escola EMEB Professora Nurimar Martins, do bairro São Lázaro, onde está localizada a Favela dos Sonhos. Outra ação, também no colégio Nurimar, foi o projeto Voltando à Escola, que no mês de novembro, revitalizou as salas de aula, o refeitório e os corredores com artes gigantes em grafite, tornando o local mais bonito e lúdico.

Ruas iluminadas

Outro exemplo está nas ruas e vielas da Favela dos Sonhos que ganharam iluminação pública sustentável em outubro do ano passado. O Instituto EDP, em parceria com a organização social Litro de Luz e apoio da Gerando Falcões instalou 30 postes de energia solar na comunidade, melhorando significativamente o cotidiano das famílias. A iluminação pública, feita de garrafa pet, luz de LED, baterias e tubos de PVC proporcionam o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida dos mais de 500 moradores da comunidade. O Litro de Luz também está acompanhando o projeto e realiza as manutenções necessárias, podendo assim avaliar o impacto positivo na vida das pessoas da comunidade.

Próximos projetos

A EDP também quer levar às famílias da Favela dos Sonhos, programas de capacitação de mulheres para o mercado de trabalho. O projeto Mulheres em Foco qualificará o público feminino da comunidade para que possam desenvolver os próprios talentos e conquistar oportunidades profissionais. Um curso de fotografia vai ser ministrado na comunidade para maior engajamento e desenvolvimento das moradoras. Ao final do curso será produzido um evento para exibição dos trabalhos das alunas. Também estão previstas nestes três anos campanhas de segurança com a rede elétrica nas escolas, reforçando temas como eficiência energética e sustentabilidade. A parceria com a Gerando Falcoes vai até 2025.

Em andamento também temos o projeto de melhoria de instalações elétricas em moradias da Favela dos Sonhos. Com investimento de R$ 195 mil, em parceria com a Gerando Falcões e realização pela Habitat, 25 moradias estão recebendo reformas elétricas a fim de melhorar a segurança com a rede e a eficiência energética das moradias