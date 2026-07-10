📰 Veja os destaques da semana na edição 1446 do jornal ‘A Semana’:



Encontro de Empretecos

Com foco na conexão entre empreendedores, o Sebrae Alto Tietê promoveu mais um Empretec. O evento contou com palestra do consultor Claudio Forner sobre empreendedorismo.



Padre Cláudio Delfino

A fé e o desejo de ajudar pessoas mudaram a vida do Pe. Cláudio Antônio Delfino, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, que celebra o Jubileu de Prata da Festa do Divino de Brás Cubas. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Mogi articula com o Estado novo PS do Hospital Luzia

Pronto Socorro do Luzia de Pinho Melo passou a funcionar de portas fechadas em 2021

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, esteve com o secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, para tratar da ampliação de vagas em hemodiálise e do cronograma do projeto do novo Pronto Socorro no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. O secretário deve vir a Mogi em agosto para visitar o local.



Prefeita de Mogi assina decretoque amplia ações no inverno

Ações da Operação Inverno 2026 em Mogi das Cruzes passam a ser realizadas em regime de 24 horas após a assinatura do decreto que cria o Protocolo Intersetorial de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua, ocorrida na quarta-feira (8), pela prefeita Mara Bertaiolli.



Sob nova gestão, Lar Escola de Mogi das Cruzes passa por reformas

Com mais 40 anos, o Lar Escola vive uma fase de renovação. Desde o início da nova gestão, a instituição deu início a uma série de melhorias estruturais que incluem novas salas de aula, acessibilidade e equipamentos.



Mogi Basquete anuncia novos atletas para temporada 2026/27

Destaque no basquete brasileiro, o armador norte-americano Dontrell Brite e o ala Danilo Fuzaro são algumas das novidades do clube mogiano para a próxima temporada. Em agosto, o time estreia no Campeonato Paulista.