📰 Veja os destaques da semana na edição 1432 do jornal ‘A Semana’:



Mogi das Cruzes incentiva protagonismo feminino

Fórum reuniu mais de 400 estudantes no Theatro Vasques

O Fórum de Jovens Mulheres, realizado no Theatro Vasques, que reuniu mais de 400 estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas. Promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, o evento integrou a programação do Mês da Mulher e teve como objetivo incentivar o protagonismo feminino, por meio de palestra.



Suzano celebra 77 anos em abril

Prefeito Pedro Ishi apresenta programação de aniversário da cidade, que inclui inaugurações e lançamentos de obras.



“On Business”, com Fabíola Pupo

A semana foi marcada por eventos de destaque: a segunda edição da Coffee Party Mogi agitou Mogi das Cruzes; o salão Yolanda K celebrou 46 anos de história e Thales Talarico reuniu convidados em seu cruzeiro comemorativo,.



Ferraz receberá Circuito Sesc de Artes

Município é o primeiro entre sete cidades do Alto Tietê que receberá as atividades



Projeto AAMAE Mulher cresce 39%

Com apoio da Suzano S.A., o projeto AAMAE Mulher beneficiou 250 mulheres no bairro Miguel Badra, promovendo geração de renda e autonomia financeira.



Romaria reúne mais de mil fiéis em Aparecida do Norte

A 6ª Romaria da Festa do Divino Espírito Santo leva fiéis de Mogi das Cruzes e Suzano ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida com saída programada para o dia 21 de março.



Obras viárias reorganizam trânsito no Nova Mogilar a pedido dos moradores

Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou intervenções no trânsito do Nova Mogilar, com obras que incluem alterações no canteiro central, implantação de semáforo e reforço na sinalização. As medidas têm como objetivo melhorar a fluidez, organizar o fluxo de veículos e facilitar o acesso às vias internas da região.







Marcel Pupo