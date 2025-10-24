📰 Veja os destaques da semana na edição 1413 do jornal ‘A Semana’:



Tatuagem solidária em Suzano

Projeto do “Outubro Rosa” garante reconstrução de aréola e camuflagem de cicatrizes para a autoestima da mulher.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Roberta Spinosa

A cirurgiã-dentista e diretora de marketing na APCD-RMC, Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, fala sobre a festa “Dia do Dentista 2025” e de seus projetos pessoais.

Feira de Economia Solidária chega a Sabaúna no dia 26; Evento promove consumo consciente e integração da comunidade no distrito

Empreendedores do distrito de Sabaúna podem se inscrever gratuitamente até 24 de outubro para participar das próximas edições da Feira de Economia Solidária, promovida pelo Programa Conduz. O evento reúne artesãos, produtores e pequenos negócios locais, incentivando o consumo consciente, a valorização da economia regional e a integração da comunidade.

Pró-Hiper de Mogi recebe revitalização e melhorias para a população idosa

O Pró-Hiper, espaço voltado à convivência e às atividades esportivas de cerca de 1.500 pessoas com mais de 60 anos, passa por melhorias estruturais, pintura, reparos hidráulicos e iluminação. A intervenção busca garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento, sem interromper as aulas.

SoberAna Semijoias conecta moda, afetividade e sentimento

Rafaella Reginato Ceboff e a SoberAna Semijoias oferecem peças clássicas e autorais, transformando memórias e sentimentos em joias únicas, com atendimento personalizado que valoriza cada detalhe.

Documentário de mogiano mostra como surf ajuda na saúde mental

A gravação de “Contos de Nazaré”, idealizado por Pablo Bezerra, mostra como o esporte pode ser uma ferramenta de equilíbrio emocional, autoconhecimento e superação de desafios psicológicos..

Mogi Desbravadores leva esporte às escolas públicas e privadas da cidade

Iniciativa levará o esporte olímpico às escolas da cidade e promoverá festival interescolar