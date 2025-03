📰 Veja os destaques da semana na edição 1382 do jornal ‘A Semana’:



Itaquá zera casos de feminicídio e se destaca no Alto Tietê

Enquanto a região registrou aumento de 200% nos casos de feminicídio em janeiro de 2025, Itaquá conseguiu zerar as estatísticas, graças ao trabalho do delegado Boigues.



Suzano é pódio na Copa São Paulo de Judô

A Associação de Judô Kyoei conquistou ouro, prata e bronze no torneio, destacando-se entre competidores de alto nível de todo o Brasil.



Festa do Divino prepara a 5ª Romaria a Aparecida

A Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida está marcada para o sábado (22), reunindo fiéis em uma celebração de fé.

Prefeitura de Mogi anuncia novos membros para as pastas de Cultura e Desenvolvimento Econômico

Guilherme de La Plata e Teresa Christina Vaz assumem a Secretaria de Cultura, enquanto Claudio Costa é nomeado secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico.

Fundo Social de Solidariedade faz visitas a espaços de acolhimento

A primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul, visitou espaços de acolhimento, reforçando o compromisso com ações sociais na cidade.

A festa TalaricoFest 2025 está pronta para receber os convidados

O colunista social Thales Talarico prepara uma comemoração de aniversário em Campos do Jordão, com convidados especiais.

Eventos do mês na coluna “On Business”

Março foi repleto de grandes eventos na região do Alto Tietê. Confira as fotos e os destaques na coluna “On Business”.