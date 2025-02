📰 Veja os destaques da semana na edição 1376 do jornal ‘A Semana’:



Carnês do IPTU 2025 já estão sendo entregues em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes começou a distribuição dos carnês do IPTU pelos Correios. Desde o dia 3, o valor está disponível no site oficial. A primeira parcela vence em março, e o pagamento à vista oferece desconto de 5%.

Câmara recebe prefeita de Mogi das Cruzes

A prefeita Mara Bertaiolli participou da primeira sessão da Câmara Municipal e reafirmou seu compromisso com a população.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo

Professor e defensor da causa das pessoas com deficiência, Johnny Fernandes foi eleito vereador em 2025 com 2003 votos. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Prefeitos do Alto Tietê se reúnem com o Governo do Estado de SP

Prefeitos do Condemat+ se reuniram com o governador Tarcísio Gomes de Freitas para discutir os estragos causados pelas fortes chuvas na região.

Sistema de alerta de chuvas é lançado em Mogi

Moradores podem se cadastrar via SMS para receber alertas sobre chuvas e situações de risco.

Mogi Basquete garante mais uma vitória

O Mogi das Cruzes Basquete venceu o São José por 97 a 93 no ginásio Hugo Ramos, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Curso de Soft Skills é aposta da UMC

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) investe no aprimoramento dos docentes com cursos de Soft Skills, visando inovação na educação superior.