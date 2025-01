📰 Veja os destaques da semana na edição 1375 do jornal ‘A Semana’:



Secretário estadual de Saúde faz visita em Mogi das Cruzes; Eleuses Paiva anuncia inauguração da Maternidade Municipal

Além do anúncio sobre a inauguração, que deverá acontecer neste ano, o secretário Eleuses Paiva confirmou a ampliação das vagas de hemodiálise, chegando a 30; a mudança da Farmácia de Alto Custo; e a regionalização do Sistema de Regulação de Saúde do Estado de São Paulo (Siresp).

Edivaldo de Souza está “Em Evidência” com Fabíola Pupo

Edivaldo de Souza é gerente de marketing do Sancet Medicina Diagnóstica, que completa 45 anos de cuidados com a população, e conta sua trajetória profissional e pessoal.

Mara Bertaiolli prioriza os assuntos sobre proteção às mulheres

O município está à frente quando se trata de políticas públicas de atendimento e proteção às mulheres. Mogi das Cruzes será pioneira entre os municípios do Estado de São Paulo na adesão ao “Pacto Ninguém se Cala”, do Ministério Público.

SoluMedi impacta milhares de vidas em Mogi das Cruzes

A SoluMedi é uma das maiores empresas de agendamento médico do país para quem não tem plano de saúde, democratizando a saúde privada.

Itaquaquecetuba adota Plano Diretor com apoio da ONU

O documento, que substitui a versão datada de 2006, estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 30 anos.

Clínica completa um ano de atendimento

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, em Suzano, registra 7.612 ações voltadas ao público feminino, incluindo 3.327 consultas.



Sesc tem programação especial para fevereiro

A população contará com horários de apresentações circenses, shows musicais, oficinas e atividades interativas para todas as idades.