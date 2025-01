📰 Veja os destaques da semana na edição 1373 do jornal ‘A Semana’:



Secretaria de Segurança discute sobre Lei do Silêncio

A Secretaria Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes se reuniu com proprietários e representantes de bares e casas noturnas da região da praça Norival Tavares, no Parque Monte Líbano, para discutir procedimentos sobre reclamações de barulho.

Lista de material escolar está na mira do Procon de Suzano

O Procon orienta pais e responsáveis sobre as compras de material escolar, a fim de ajudar os consumidores a evitarem gastos excessivos, priorizando a pesquisa de preços e o planejamento.

Colégio Saint Thomas oferece aulas de robótica e cultura maker neste ano letivo

Escola quer promover a autonomia dos estudantes, incentivando o pensamento crítico, a colaboração e o letramento tecnológico.

Em Evidência”, com Fabíola Pupo:

O técnico de basquetebol, campeão Paulista e Estadual da categoria sub-12 de Mogi das Cruzes, Caio Bueris, conta sobre a sua história dentro e fora das quadras. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Suzano Shopping terá feira de adoção

“Baby, me Leva!” é a atração do empreendimento de lazer e comércio, que contará com cerca de 30 animais, entre cães e gatos, que aguardam adoção responsável.

Veja como cuidar da sua saúde mental em 2025

As especialistas Priscilla Paccitto e Geovanna Barrachi alertam sobre questões emocionaise a importância da saúde mental