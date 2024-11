📰 Veja os destaques da semana na edição 1366 do jornal ‘A Semana’:



Audiência de Lei Orçamentária é feita na Câmara

A Comissão Permanente de Finanças da Câmara de Mogi das Cruzes recebeu representantes da Prefeitura para a audiência pública da LDO.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo: Denise Mariano

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, convidamos Denise Mariano, gerente do Sesc de Mogi, para nos inspirar com sua trajetória de sucesso e determinação. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Atendimento, preço e produtos de qualidade são destaque na Nova Tintas

A loja, administrada por Luiz Roberto Teixeira Pimentel, está no mercado há 28 anos com mais de duas mil opções de cores e materiais para todos os tipos de pintura.



Redução da jornada de trabalho é discutida no Alto Tietê

Sincomercio se posiciona em defesa das PMEs e seus funcionários



Homens fisicamente ativos têm menos chances de terem câncer de próstata



Mogi é reconhecida como a mais transparente da região

De acordo com Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), o município, pela segunda vez consecutiva, é reconhecido, após análise de portais públicos em diferentes esferas e poderes.



Novo protocolo da Saúde é lançado

A Secretaria de Saúde de Suzano possui um novo protocolo de cuidado para pacientes com arboviroses, incluindo dengue, zika e chikungunya.





Marcel Pupo