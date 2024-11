📰 Veja os destaques da semana na edição 1365 do jornal ‘A Semana’:



Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária será lançado

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Mogi das Cruzes realizará o lançamento do Plano Municipal, no dia 21, no Centro Cultural da cidade.



A Santa Casa recebe certificação

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes conquistou a certificação no Programa de Qualidade em Mamografia (PQM), do Inca.



Semae quer ouvir a população

Prefeitura e Semae disponibilizam os estudos e para a revisão do Plano Municipal de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Zé se reelege em Guararema

Com a maior votação da história do município, o atual prefeito Zé se reelege para a administração municipal de Guararema, com o objetivo de continuar cuidando da população.

Suzano oferece capacitação gratuita para a população

O workshop gratuito “Excelência no Atendimento: Encantando Cliente e Transformando Resultados” está com 45 vagas abertas para a população se capacitar. O objetivo é ensinar a oferecer um atendimento diferenciado, com foco em encantar os clientes.

O Ensino Superior aumenta o salário em 126% perante as demais escolaridades

Dispensadores de sacos para desejos de animais são instalados em Suzano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano iniciou a instalação de 50 dispensadores de sacos para dejetos de animais, em diversos espaços públicos da cidade, com o objetivo de auxiliar a população na coleta de resíduos de pets.