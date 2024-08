📰 Veja os destaques da semana na edição 1351 do jornal ‘A Semana’:



Em Mogi das Cruzes, uma nova via na região central promete melhorar a mobilidade urbana. A rua, que liga a avenida Governador Adhemar de Barros à rua Professor Flaviano de Melo, surge como uma alternativa para motoristas que transitam pelo Complexo Viário Tirreno Da San Biagio e buscam acessar o centro da cidade.



Programa Rios Vivos avança no desassoreamento das regiões do Oropó e Jundiapeba, reduzindo os riscos de enchentes em bairros como Jardim Oropó, Jardim Aeroporto 1, 2 e 3, Vila Jundiaí e Jundiapeba.



O medalhista olímpico de Paris 2024, Willian Chequito de Sousa e Lima, compartilha sua trajetória e aspirações profissionais, ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Na celebração do Dia dos Pais, em clima de Olimpíadas, pais e filhos se uniram em atividades esportivas, reforçando a parceria e o legado familiar. E, no cenário esportivo, o 6º Encontro de Palmeirenses, previsto para atrair cerca de 2 mil participantes, promete uma programação diversificada com bandas e ex-jogadores, reunindo torcedores do Palmeiras e de outros clubes.



Suzano registra alta na geração de empregos, com o programa “Suzano Mais Emprego” disponibilizando 620 vagas em 172 diferentes profissões, cujas inscrições estão abertas no site oficial.



Em Itaquaquecetuba, a X Marcha para Jesus será realizada ainda este mês.